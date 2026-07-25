Emporio della Solidarietà di Lecco, in tre anni diecimila spese per le famiglie in difficoltà

Il market solidale della Casa della Carità ha distribuito oltre 28 tonnellate di prodotti nel primo semestre 2026

Oggi sono 242 le tessere attive per un totale di più di 700 persone assistite

LECCO – Diecimila spese in tre anni. È il bilancio dell’Emporio della Solidarietà della Caritas-Casa della Carità di Lecco, il market solidale inaugurato il 14 marzo 2023 in via San Nicolò e diventato in poco tempo un punto di riferimento per famiglie e persone in difficoltà economica.

Il numero delle tessere utilizzate per accedere gratuitamente alla spesa ha raggiunto quota 10 mila utilizzi, a testimonianza della crescita del servizio e del ruolo assunto dall’emporio nel sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

All’interno del negozio solidale le famiglie possono trovare generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e articoli per la pulizia della casa. L’emporio è aperto tre giorni alla settimana – martedì e giovedì pomeriggio, sabato mattina – e nei tre anni di attività ha garantito il servizio per oltre 500 giornate di apertura.

Accessi aumentati di dieci volte

A raccontare l’evoluzione del progetto è Antonello Stefanoni, responsabile del market della Caritas: “In tre anni il numero degli accessi all’emporio, e quindi delle spese effettuate dalle famiglie, è aumentato di quasi dieci volte – spiega –. Quando abbiamo aperto nella primavera del 2023 avevamo trenta-quaranta accessi mensili, oggi superiamo i trecento”.

Un incremento che si traduce in una distribuzione significativa di beni: ogni mese vengono consegnate alle famiglie circa quattro tonnellate di prodotti alimentari.

Nel solo primo semestre del 2026 l’emporio ha distribuito oltre 20 tonnellate di alimenti, a cui si aggiungono più di due tonnellate di prodotti per l’igiene personale e oltre cinque tonnellate di articoli per la pulizia domestica. Complessivamente, nei primi sei mesi dell’anno, sono state distribuite più di 28 tonnellate di prodotti.

242 famiglie assistite, crescono anche gli italiani

Al 30 giugno 2026 le tessere attive dell’Emporio della Solidarietà erano 242, corrispondenti ad altrettanti nuclei familiari. Il bacino complessivo delle persone assistite supera le 700 unità.

Tra le famiglie che usufruiscono del servizio, 99 sono italiane. Un dato in crescita: dall’inizio dell’anno sono aumentate di dieci unità, confermando come le difficoltà economiche coinvolgano sempre più anche persone e nuclei che possono contare su un reddito da lavoro.

Una rete di solidarietà sul territorio

I prodotti distribuiti dall’emporio arrivano attraverso diversi canali. Il principale è rappresentato dai programmi dell’Unione Europea dedicati alla solidarietà sociale, a cui si aggiungono le donazioni di aziende e privati, sia sotto forma di beni sia attraverso contributi economici destinati all’acquisto dei prodotti.

Il sistema delle tessere permette una gestione controllata della distribuzione, consentendo ai volontari di accompagnare le famiglie anche in un percorso di maggiore consapevolezza nella scelta e nell’utilizzo dei prodotti.

L’attività dell’Emporio della Solidarietà si inserisce infatti nel più ampio progetto di assistenza e formazione della Casa della Carità, che coinvolge operatori e oltre duecento volontari, impegnati quotidianamente nel sostegno alle persone più vulnerabili della comunità lecchese.

Un servizio che in tre anni ha ampliato progressivamente il proprio raggio d’azione, trasformandosi da progetto sperimentale a presidio stabile di solidarietà per il territorio.