Ennesima cancellazione del treno Milano-Lecco: la rabbia dei pendolari

Il racconto del disservizio vissuto questo pomeriggio dai pendolari del treno diretto Milano – Lecco

Lavelli: “Di fronte a questa situazione girare la testa dall’altra parte non è più ammesso”

LECCO – Ennesima cancellazione del treno diretto Milano – Lecco delle 17.50 oggi, martedì 13 gennaio. A denunciare il disservizio è la segretaria provinciale di Azione Lecco Eleonora Lavelli che ha condiviso rabbia e disappunto con altri pendolari, suoi compagni di sventura questo pomeriggio.

Di seguito il resoconto di quanto accaduto.

Uscire prima dal lavoro, correre in stazione per prendere l’unico treno che da Milano Centrale raggiunge direttamente Lecco via Carnate e trovarsi a vivere la solita triste epopea: treno delle 17.50 dato per puntuale e poi eliminato per qualche minuto dal tabellone (treno fantasma) per poi tornare cancellato allo schioccare delle 17.50. Nel frattempo sull’app di Trenord si legge che “il treno per un problema tecnico avrà meno posti disponibili del solito”.

Che fare dunque? Rimettersi in marcia verso la metro e sperare che da Milano Garibaldi ci sia un treno funzionante.

Questa la triste condizione che i pendolari lecchesi si trovano a vivere, come racconta Eleonora Lavelli, segretaria provinciale di Azione.

“Insieme a me tanti ragazzi esausti dalla giornata e rassegnati dall’ennesimo disservizio.

Simone, 32 anni, di Lomagna racconta che anche in mattinata il suo treno delle 8.10 Carnate è stato cancellato.

Alice, 25 anni, Merate, mi racconta che perderà un appuntamento importante a causa del ritardo.

Lorenzo, 25 anni, di Carnate voleva tornare a casa prima per studiare per l’esame di avvocato, ma oggi non sarà possibile.”

Questo purtroppo il rientro per tanti pendolari in questo inizio di 2026.

Girare la testa dall’altra parte non è più ammesso.

Eleonora Lavelli