Equilibrio tra vita e lavoro: seminario al Politecnico di Lecco

Focus sulle politiche organizzative per il work-life balance nel settore turismo e ristorazione

Lunedì 27 ottobre dalle 15 alle 17.30

LECCO – Un’occasione per approfondire le strategie aziendali volte a migliorare il bilanciamento tra vita privata e lavoro. Lunedì 27 ottobre, dalle 15.00 alle 17.30, il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano organizza il seminario “Pratiche per il work-life balance”, dedicato a imprenditori, manager e responsabili delle risorse umane, con un focus particolare sul settore turismo e ristorazione.

L’iniziativa ha l’obiettivo di illustrare le opportunità normative e le politiche organizzative che le imprese possono adottare per favorire il benessere dei dipendenti e attrarre nuove risorse. Nel settore della ristorazione, dove gli orari di lavoro spesso incidono pesantemente sulla vita privata di titolari e collaboratori, strumenti efficaci per il bilanciamento vita-lavoro possono diventare un vero vantaggio competitivo.

Tra i relatori interverranno rappresentanti del Politecnico di Milano, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco e di Sviluppo Lavoro Italia. Inoltre, sarà presentata l’esperienza concreta del gruppo “Da Vittorio” di Brusaporto, esempio di eccellenza nella gestione del personale nei settori ristorazione, catering e ospitalità.

L’iniziativa si inserisce nel Patto territoriale per le competenze, l’orientamento e il lavoro della Provincia di Lecco, con la partecipazione di 15 partner locali e 21 aderenti alla rete di supporto. L’incontro è realizzato nell’ambito della Politica di Coesione 2021-2027 e cofinanziato dal Fondo sociale europeo Plus.

Per informazioni è possibile contattare il Polo territoriale di Lecco al numero 0341 488700 o via email all’indirizzo polo-lecco@polimi.it. Ulteriori dettagli sul Patto territoriale sono disponibili sul sito www.lavoro.provincia.lecco.it/patto_territoriale.