Erve inaugura “Uno sguardo fuori dal comune”: eventi creativi per bambini e famiglie

Un ciclo di laboratori gratuiti nella Valle San Martino per stimolare creatività e immaginazione dai 3 ai 14 anni

Primo appuntamento sabato 18 ottobre a Erve

VALLE SAN MARTINO – Parte da Erve il ciclo di eventi gratuiti “Uno sguardo fuori dal comune”, pensato per accompagnare bambini, ragazzi e famiglie in un percorso creativo e educativo che si svilupperà fino a giugno 2026. L’iniziativa coinvolgerà otto Comuni del Polo Valle San Martino: Calolziocorte, Carenno, Erve, Garlate, Monte Marenzo, Olginate, Valgreghentino e Vercurago.

Il progetto, parte di “Lecco Spit Roc – Aprire Nuove Vie”, finanziato da Regione Lombardia, mira a rispondere ai bisogni delle famiglie con figli tra i 3 e i 18 anni, offrendo esperienze e servizi educativi volti a promuovere socialità e competenze.

Promosso dall’Ambito Territoriale di Lecco e da Impresa Sociale Girasole, in collaborazione con il Servizio SFA Artimedia di Calolziocorte della Cooperativa sociale La Vecchia Quercia, il percorso rientra nelle iniziative della Politica di Coesione 2021-2027 e nel Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Ogni mese, un Comune del Polo Valle San Martino ospiterà un pomeriggio di laboratori e attività gratuite pensate per stimolare l’immaginazione e guardare il mondo con occhi nuovi. I bambini dai 3 agli 8 anni potranno partecipare a letture animate e attività di fantasia per scoprire che ogni storia può portarci oltre, mentre i ragazzi dai 9 ai 14 anni saranno coinvolti in un laboratorio creativo con il prospettografo per inventare cartoline artistiche e imparare a cambiare prospettiva.

Il primo appuntamento sarà a Erve, sabato 18 ottobre, dalle ore 14.00 alle 17.00, in località Nesolio. Il ritrovo è fissato alle ore 14.00 all’incrocio di Via Foppe, per salire insieme verso la località. In caso di pioggia, l’attività si svolgerà presso la Biblioteca Civica Fortunata Valsecchi.

Un ringraziamento speciale va alla Cartiera dell’Adda S.r.l. per la preziosa fornitura di materiali e supporti.

Le iscrizioni sono già aperte e possono essere effettuate online qui