“Esci da quella stanza”: Casatenovo ospita l’incontro con Alberto Pellai

Appuntamento giovedì 11 dicembre alle 17.30 in Auditorium

L’iniziativa è promossa dal Comune e dall’istituto comprensivo insieme alle scuole superiori del territorio

CASATENOVO – “Esci da quella stanza”: è il titolo, diretto ed emblematico, dell’incontro con Alberto Pellai, noto psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore. L’appuntamento si terrà giovedì 11 dicembre alle 17.30 in auditorium ed è promosso dal Comune insieme all’Istituto Comprensivo e in collaborazione con gli istituti superiori del territorio (Istituto Professionale “ Graziella Fumagalli” Casatenovo ,I.I.S.S.”Alessandro Greppi” Monticello Brianza, ENAIP Monticello Brianza) e la Proloco Casatenovo.

Medico e psicoterapeuta, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute dell’Università degli Studi di Milano, Dottore di Ricerca in Sanità Pubblica e specialista in Igiene e Medicina Preventiva, Pellai, che nel 2004 ha conseguito anche la medaglia d’argento al merito in Sanità Pubblica conferitagli dal Ministero della Salute, cercherà di offrire ai genitori ed educatori strumenti concreti per gestire le sfide quotidiane e promuovere un ambiente familiare sereno è fondamentale.

Riconosciuto come uno dei maggiori esperti italiani sulle dinamiche emotive, relazionali e

affettive del mondo adolescenziale, Pellai è autore di numerosi libri di successo, rivolti a

genitori, educatori, insegnanti e ragazzi, spesso scritti in collaborazione con la moglie

Barbara Tamborini. Tra questi anche “Esci da quella stanza”, libro da cui l’incontro casatese trae il titolo, che punta l’attenzione sull’uso dei social media, sulla gestione delle emozioni, sull’affettività e sul rapporto genitori-figli.

“Nel suo intervento, il Dott. Pellai condividerà l’esperienza ventennale nel supportare le

famiglie e tutti coloro che contribuiscono alla crescita dei ragazzi e ragazze, bambini e

bambine offrendo spunti preziosi su come “costruire relazioni positive” con sguardo critico

verso la gestione e l’uso consapevole dei dispositivi elettronici”, i pericoli dell’iperconnessione e della virtualizzazione della vita reale” conclude Enrica Baio, assessore ai Servizi sociali ed Istruzione