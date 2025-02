Estate senza treni per i lavori di Rfi, il sindaco: “Disagi, ma opere strategiche”

Azzoni: “Abbiamo già chiesto e ottenuto i bus sostitutivi”

ABBADIA – Si annuncia un’estate ‘calda’ sul piano dei trasporti, a causa dell’annunciata interruzione per 90 giorni (dal 15 giugno al 14 settembre 2025) del servizio ferroviario tra Lecco e Tirano per lavori di potenziamento della linea da parte di Rfi. Per cercare di tamponare il problema sarà messo in campo un servizio sostitutivo con 72 autobus che ogni quarto d’ora faranno la spola ininterrotta fra Lecco e la Valtellina.

Abbadia sarà coinvolta direttamente dai lavori: in stazione sono previste infatti opere di prolungamento del marciapiede per circa 30 metri sul lato Colico e 10 sul lato Lecco; verranno integrati percorsi tattili, arredo e segnaletica, l’illuminazione, oltre alla predisposizione per la diffusione sonora.

Ancora più importanti le opere di rimozione del passaggio a livello e l’allargamento del sottopasso ferroviario all’incrocio tra la Sp72 e Via per Novegolo, snodo cruciale per la viabilità del paese e più in generale del territorio.

Il Comune di Abbadia Lariana, come gli altri enti locali interessati dalla mancanza dei treni, non è rimasto spettatore passivo. “Da mesi stiamo conducendo tavoli tecnici con tutti gli attori coinvolti per individuare soluzioni concrete che possano rendere i disagi il più sopportabili possibile per residenti e turisti” spiega il sindaco Roberto Azzoni.

“È innegabile che alcuni interventi genereranno disagi temporanei, in particolare lungo la linea ferroviaria, ma si tratta di lavori strategici e necessari. L’eliminazione del passaggio a livello e l’ampliamento del sottopassaggio di via per Novegolo sono operazioni fondamentali per garantire una viabilità più fluida e sicura per tutti i cittadini di Abbadia. Nel dettaglio, l’allargamento del sottopasso è funzionale alla messa in sicurezza sia della viabilità sia dei pedoni. Anche la stazione ferroviaria di Abbadia vedrà una manutenzione straordinaria e un miglioramento delle banchine”.

“Abbiamo inoltre lavorato con determinazione nei confronti della Regione e di Trenord affinché il territorio sia preparato al meglio per la stagione estiva – prosegue Azzoni – I primi risultati si vedono: è già prevista l’istituzione di autobus con cadenza ogni 15 minuti da e verso Lecco. Continueremo a batterci affinché turisti, pendolari e cittadini possano avere un servizio efficiente e adeguato alle necessità della nostra comunità”.