Ex Trafilerie Brambilla, Valsecchi (Confcommercio): “Priorità al commercio di vicinato”

La posizione della Presidente della Zona Valle San Martino di Confcommercio Lecco Cristina Valsecchi è netta

CALOLZIO – L’ipotesi di trasformare l’area delle ex Trafilerie Brambilla di Calolziocorte, cambiando la destinazione da industriale a commerciale, con la possibile realizzazione di un polo commerciale di circa 8.000 metri quadrati, desta forte preoccupazione in Confcommercio Lecco – Zona Valle San Martino.

La posizione della presidente Cristina Valsecchi è netta: “Siamo contrari a questa ipotesi e riteniamo che la realizzazione di un nuovo polo commerciale non rappresenti una risposta alle reali esigenze della città. Al contrario, rischierebbe di mettere ulteriormente in difficoltà le attività commerciali esistenti, in particolare i negozi di vicinato, che costituiscono un patrimonio economico e sociale fondamentale per Calolziocorte. Il commercio di prossimità non è soltanto un servizio per i cittadini, ma rappresenta un presidio importante per la vivibilità, la sicurezza e la socialità del territorio. Le vetrine illuminate, le attività aperte e la presenza quotidiana dei commercianti contribuiscono a mantenere vive le nostre strade e a rafforzare il senso di comunità”.

La presidente della Zona Valle San Martino aggiunge: “Non dimentichiamo, inoltre, quanto i commercianti siano presenti e attivi nella vita cittadina, sostenendo iniziative, manifestazioni e momenti di aggregazione. Un esempio concreto è l’impegno per le imminenti luminarie natalizie, che contribuiranno a rendere più accogliente e vivace la nostra città durante le festività”. Per poi concludere: “Crediamo che il futuro di Calolziocorte debba passare anche attraverso la tutela e il rilancio delle attività commerciali esistenti, non attraverso scelte che rischiano di penalizzarle ulteriormente. I nostri commercianti meritano attenzione, rispetto e soprattutto condizioni che permettano loro di continuare a investire e a lavorare sul territorio. Per queste ragioni, ribadiamo la nostra contrarietà alla realizzazione di un nuovo insediamento commerciale di queste dimensioni”.