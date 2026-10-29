Fact-check the climate, Liberi Sogni cerca sei giovani per lo scambio europeo

Previsti 4 incontri formativi in provincia di Lecco, una settimana residenziale a Poitiers e una settimana di lavoro a Cascina Rapello

I candidati devono avere tra 18 e 30 anni, risiedere in Italia e conoscere bene l’inglese. Candidature entro il 22 novembre

LECCO – Sei giovani under 30 avranno l’opportunità di approfondire la crisi climatica, imparare a riconoscere le fake news ambientali e confrontarsi con coetanei francesi attraverso un progetto di scambio internazionale. Si chiama “Fact-check the climate” la nuova iniziativa Erasmus+ promossa dall’associazione francese KuriOz, con sede a Poitiers, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Liberi Sogni, realtà con sede a Cascina Rapello, ad Aizurro di Airuno, in provincia di Lecco.

Il progetto punta a sviluppare la consapevolezza sui cambiamenti climatici, contrastare la disinformazione ambientale e favorire lo scambio interculturale tra giovani europei. Il percorso coinvolgerà sei partecipanti residenti in Italia, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, che lavoreranno insieme a un gruppo di altrettanti coetanei francesi. L’obiettivo finale sarà realizzare in modo condiviso un gioco educativo o un toolkit dedicato ai cambiamenti climatici, utilizzando il game-based learning, cioè l’apprendimento attraverso il gioco.

La partecipazione è gratuita. Le spese di viaggio, vitto e alloggio per la trasferta all’estero saranno interamente coperte; è inoltre previsto un bonus di continuità per chi porterà a termine l’intero percorso partecipando attivamente alle diverse fasi. In fase di selezione saranno valutate positivamente la motivazione personale, la disponibilità a mettersi in gioco e la curiosità verso l’ecologia, i giochi da tavolo e lo scambio interculturale. È richiesta una buona conoscenza della lingua inglese.

Il programma si svilupperà tra gennaio e ottobre 2027, alternando formazione, mobilità internazionale, progettazione condivisa e sperimentazione sul campo. Tra gennaio e maggio sono previsti quattro incontri formativi di tre ore ciascuno, con cadenza mensile e indicativamente il sabato pomeriggio, a Cascina Rapello. Le attività saranno dedicate alla conoscenza del gruppo italiano, al lavoro di squadra e all’approfondimento delle tematiche climatiche, con il supporto degli esperti di Liberi Sogni.

A fine giugno i partecipanti partiranno per Poitiers, in Francia, dove trascorreranno una settimana residenziale ospiti dell’associazione KuriOz. Sarà l’occasione per conoscere il gruppo francese e avviare insieme la progettazione del gioco educativo.

Il lavoro proseguirà a fine luglio con una settimana intensiva non residenziale a Cascina Rapello. In questa fase il gruppo francese sarà ospitato dalla Cooperativa Sociale Liberi Sogni e i partecipanti lavoreranno insieme per completare il toolkit ludico. Entro la fine dell’estate è prevista infine una sessione pratica sul campo, durante la quale il gioco verrà sperimentato con il pubblico.

Le candidature sono già aperte e dovranno essere presentate compilando il modulo online entro il 22 novembre 2026. I candidati selezionati sulla base dei requisiti e delle motivazioni saranno successivamente contattati per un colloquio conoscitivo, previsto entro dicembre.

Per chi desidera conoscere meglio l’iniziativa e incontrare gli organizzatori è previsto anche un incontro informativo online aperto a tutti, martedì 10 novembre 2026 alle ore 18.

Per partecipare alla presentazione online è disponibile il link: https://meet.google.com/rat-qauj-ndr. Per candidarsi, invece, è necessario compilare il modulo online indicato dagli organizzatori entro la scadenza prevista.