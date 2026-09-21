“FAI rete con l’acqua”, grande partecipazione alla visita al Pozzo e Serbatoio Prandonici

L’iniziativa è promossa da Lario Reti Holding insieme alle delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza

Le prossime date e le modalità di partecipazione saranno comunicate nei prossimi mesi

GARBAGNATE MONASTERO – Una partecipazione significativa di cittadini ha accompagnato l’ultimo appuntamento del calendario 2026 di “FAI rete con l’acqua”, il progetto nato dalla collaborazione tra Lario Reti Holding e le delegazioni FAI di Lecco e dell’Alta Brianza per aprire al pubblico alcuni luoghi e infrastrutture del Servizio Idrico Integrato normalmente non accessibili.

Sabato 19 settembre la visita ha portato i partecipanti al Pozzo e Serbatoio Prandonici di Garbagnate Monastero. Accompagnati dai volontari del FAI e dal personale di Lario Reti Holding, i visitatori hanno potuto conoscere più da vicino il funzionamento delle due strutture e il loro ruolo all’interno del sistema acquedottistico locale.

Il Pozzo e il Serbatoio Prandonici rappresentano infatti due infrastrutture fondamentali per l’approvvigionamento idrico del territorio. Le strutture sono state riqualificate nel 2025 e sono tornate in funzione grazie a un importante intervento di ammodernamento, che ha permesso di restituire al territorio una fonte di approvvigionamento idrico.

Con la tappa di Garbagnate Monastero si è concluso il calendario di visite previsto per il 2026. Nel corso dell’anno, “FAI rete con l’acqua” ha accompagnato i cittadini alla scoperta di diversi luoghi e infrastrutture legati al ciclo dell’acqua nel territorio lecchese, offrendo l’opportunità di conoscere più da vicino strutture normalmente non aperte al pubblico.

La conclusione del programma 2026 non rappresenta però uno stop per il progetto. “FAI rete con l’acqua” tornerà infatti nella primavera 2027, con nuovi appuntamenti e nuovi luoghi da scoprire.

Le prossime date e le modalità di partecipazione saranno comunicate nei prossimi mesi attraverso i canali di Lario Reti Holding e del FAI.