“FAI rete con l’acqua”, nuove visite a Robbiate e Mandello negli impianti del servizio idrico

Lario Reti Holding e FAI aprono al pubblico il serbatoio Monte Robbio e la sorgente Meria per raccontare il ciclo dell’acqua sul territorio

In programma due appuntamenti il 23 maggio a Robbiate e il 6 giugno a Mandello del Lario

LECCO – Dopo la visita di aprile al depuratore di Lecco, prosegue il calendario 2026 di “FAI rete con l’acqua”, il progetto promosso da Lario Reti Holding in collaborazione con le delegazioni FAI Lecco e FAI Alta Brianza per aprire al pubblico gli impianti del Servizio Idrico Integrato e far conoscere più da vicino il ciclo dell’acqua sul territorio.

I prossimi appuntamenti porteranno i visitatori a Robbiate e Mandello del Lario, con due visite guidate dedicate ad alcuni luoghi strategici del sistema acquedottistico provinciale.

Il primo incontro è in programma sabato 23 maggio al Serbatoio e alla Terrazza Monte Robbio di Robbiate, con due turni di visita alle 9.30 e alle 10.45. Sabato 6 giugno, sempre negli stessi orari, sarà invece possibile visitare la sorgente Meria di Mandello del Lario.

Le visite offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire il funzionamento delle infrastrutture idriche del territorio: a Robbiate sarà possibile conoscere da vicino un punto centrale per l’accumulo e la distribuzione dell’acqua, mentre a Mandello la sorgente Meria racconterà il rapporto diretto tra territorio e risorsa idrica.

Le prenotazioni sono aperte attraverso il portale ufficiale del FAI.

Con il progetto “FAI rete con l’acqua”, Lario Reti Holding e le delegazioni FAI coinvolte confermano l’obiettivo di promuovere “una cultura dell’acqua fondata su conoscenza, consapevolezza e valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio”.