Fascicolo sanitario elettronico, in Lombardia arrivano online anche le immagini diagnostiche: coinvolta l’Asst Lecco

Regione avvia il nuovo servizio che consentirà a cittadini e medici di consultare direttamente TAC, risonanze magnetiche, radiografie e altri esami

La sperimentazione sarà estesa progressivamente a tutte le aziende sanitarie, compresa l’Asst Lecco nel secondo semestre del 2026

LECCO – Il Fascicolo sanitario elettronico si arricchisce di una nuova funzione destinata a semplificare l’accesso agli esami diagnostici. Regione Lombardia ha infatti avviato il progetto che permetterà ai cittadini e ai professionisti sanitari di consultare direttamente online le immagini radiologiche e diagnostiche, senza limitarsi al solo referto.

Il nuovo servizio riguarda, in una prima fase, gli esami di radiologia e medicina nucleare, come TAC, risonanze magnetiche, radiografie, PET, scintigrafie e MOC, oltre agli accertamenti di cardiologia ed endoscopia. L’obiettivo è estendere progressivamente la funzionalità a tutte le specialità che producono immagini in formato standard DICOM.

La sperimentazione è già partita il 18 giugno all’Asst del Garda, primo ente sanitario pubblico lombardo ad attivare il servizio. Successivamente hanno aderito anche alcune strutture private accreditate, tra cui la Fondazione Poliambulanza di Brescia. A oggi sono già stati archiviati e pubblicati sul Fascicolo sanitario elettronico oltre 10 mila studi diagnostici, consultabili sia dai pazienti sia dai medici.

Il cronoprogramma regionale prevede un primo ampliamento entro la fine di luglio con il coinvolgimento dell’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, degli Spedali Civili di Brescia e dell’Asst Franciacorta.

Per il territorio lecchese la novità arriverà nel secondo semestre del 2026, quando il servizio sarà esteso anche all’Asst Lecco, insieme ad altre importanti aziende sanitarie lombarde come il Policlinico di Milano, l’Asst Niguarda, l’Asst Valtellina, l’Asst Lodi e l’Asst Fatebenefratelli-Sacco. Successivamente il sistema sarà attivato in modo graduale in tutte le strutture pubbliche e private accreditate della regione.

L’intervento rientra tra gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e punta a rendere più moderna la gestione della documentazione sanitaria. I referti non saranno più archiviati esclusivamente in formato PDF, ma anche come dati strutturati, facilitando la consultazione, la condivisione tra gli operatori sanitari e l’integrazione con i nuovi sistemi informativi della sanità digitale.

A supporto del progetto, Regione Lombardia ha realizzato una nuova infrastruttura centralizzata basata su un archivio digitale regionale (Vendor Neutral Archive – VNA), che garantirà la conservazione permanente delle immagini diagnostiche e un accesso sicuro nel rispetto della normativa sulla privacy.

Il progetto prevede inoltre il recupero e la progressiva pubblicazione anche degli esami eseguiti negli anni precedenti, con l’obiettivo di costruire uno storico completo della documentazione diagnostica dei cittadini. L’elenco delle strutture via via abilitate sarà aggiornato sul portale del Fascicolo sanitario elettronico della Regione.

“Si tratta di un salto di qualità fondamentale per la nostra sanità e di un tassello cruciale nel percorso di digitalizzazione che abbiamo intrapreso – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso –. È un’operazione strategica che migliora la sicurezza delle informazioni e l’accessibilità dei servizi, consentendo ai professionisti sanitari di condividere ed elaborare i dati clinici in tempo reale, con benefici per l’efficienza dei percorsi di cura e per la qualità dell’assistenza ai cittadini lombardi”.