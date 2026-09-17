Festa del Lavello 2026: ecco tutti i premi

La mostra è stata dedicata agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi

Laura Benetti ha conquistato il primo premio nella sezione dedicata a San Francesco

CALOLZIOCORTE – La Festa del Lavello 2026 ha dedicato la 31ª mostra collettiva a San Francesco d’Assisi, nel ricordo degli 800 anni dalla morte del Santo. Una scelta che ha trovato riscontro anche nella partecipazione dei visitatori, con una notevole affluenza alla mostra e numerose opere dedicate alla figura del patrono d’Italia e agli episodi della sua vita.

A valutare i lavori è stata una giuria di esperti composta dagli architetti Pamela Maggi, Pierluigi Donadoni e Daniele Maggi, chiamati a esaminare le opere presenti nelle diverse sezioni della mostra.

Per il settore dedicato alle opere su San Francesco, il primo premio è stato assegnato a Laura Benetti per “La carezza che fermò la paura”. Secondo premio a Pietro Formenti con “Sorella Povertà”, una ricostruzione in una teca dedicata alla vita di Francesco.

La giuria ha inoltre assegnato tre Menzioni Speciali nella sezione dedicata al Santo. I riconoscimenti sono andati ad Alessandra Canali per “San Francesco”, Maria Ermellina Sala per “Lodi mattutine” e Danielle Dorrington per “La sofferenza di vivere – Sinead”.

La seconda sezione della mostra era invece dedicata al tema libero. A conquistare il primo premio è stato Gibo Gibellini con “Viva l’altalena”. Secondo premio a Francesca Sisti con “Irrequietezza del creato”.

Il terzo premio è stato assegnato ex aequo a Rosanna Rigoni, con “Guerrieri – Lo stato dell’anima”, e Teresa Cattaneo, con “Dissetarsi”.



Anche in questa sezione non sono mancate le Menzioni Speciali, assegnate a Daniela Padelli per “Ruota antica”, Alessandro Milani per “La Tarah” e Ornella Mazzoleni per “Ricordo mia madre”.

La giuria ha infine segnalato altre 5 opere: “La Basilica di Assisi” di Elvira Bonfanti, “Francesco” di Mariarita Gobbi, “San Francesco d’Assisi” di Annamaria Giumelli, “Evoluzione” di Arturo Corradini e “Bono” di Danielle Dorrington.

La 31ª edizione della mostra collettiva si è quindi sviluppata attorno a due filoni: da una parte la figura di San Francesco, scelta in occasione dell’ottavo centenario della sua morte, dall’altra la sezione a tema libero, che ha raccolto opere differenti per soggetto e interpretazione. La partecipazione dei visitatori e il numero delle opere dedicate al Santo hanno confermato l’interesse suscitato dalla manifestazione.