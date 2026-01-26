Festa della Famiglia, due giorni di comunità all’oratorio di Bosisio

Sabato la cena conviviale, domenica la tombolina: grande partecipazione a Bosisio Parini

Presenti anche il sindaco Gilardi e il consigliere comunale Ciceri

BOSISIO PARINI – Grande partecipazione e clima di festa nel fine settimana a Bosisio Parini per la Festa della Famiglia, promossa dall’oratorio tra sabato 24 e domenica 25 gennaio. Due giornate che hanno visto una risposta numerosa da parte delle famiglie del paese, unite dal desiderio di condividere momenti di convivialità e aggregazione.

Il primo appuntamento si è svolto sabato sera, quando il salone dell’oratorio ha ospitato una cena conviviale resa possibile grazie all’impegno dei volontari. Un momento semplice ma sentito, che ha riunito molte famiglie attorno alla stessa tavola, alla presenza anche del sindaco Paolo Gilardi e del consigliere comunale Paolo Ciceri. La partecipazione e l’atmosfera calorosa hanno decretato il successo della serata, il cui ricavato sarà interamente destinato a sostenere le attività e le necessità della parrocchia.

Domenica 25 l’oratorio si è animato con la tradizionale “tombolina sprint”, iniziativa particolarmente apprezzata dai più piccoli ma capace di coinvolgere persone di tutte le età. Sorrisi, divertimento e spirito di comunità hanno caratterizzato il pomeriggio, confermando la buona riuscita dell’evento.

In entrambe le giornate è stato determinante il contributo dei volontari che, con disponibilità e dedizione, hanno reso possibile l’organizzazione della Festa della Famiglia, offrendo un sostegno concreto alla vita della parrocchia e rafforzando il senso di comunità.