Festa della Liberazione. Ecco come Mandello celebrerà il 25 aprile

Cerimonia ufficiale e fiaccolata in ricordo della Resistenza

Nuove targhe e nuova guida sugli ‘Itinerari della Memoria’

MANDELLO – Ricordare chi è morto per consegnarci un mondo più giusto e pacificato, ma soprattutto un’Italia in cui è garantita a tutti la libertà, ponendo attenzione ai valori della Costituzione nata dalla Resistenza contro il nazi-fascismo, senza intenti retorici. Sarà fatto a Mandello, come ogni anno, il 25 aprile, Festa della Liberazione, con una serie di iniziative, comunicate dal sindaco Riccardo Fasoli, dai presidenti Roberto Citterio (Anpi) e Simonetta Carizzoni (Archivio Comunale Memoria Locale).

Inizio delle celebrazioni già il 24 aprile con la ‘Fiaccolata degli sportivi’. Partenza dalla Polisportiva, con ritrovo alle ore 17.00, e arrivo a Fiumelatte, al Monumento dei martiri partigiani fucilati dai fascisti delle Brigate Nere l’8 gennaio 1945. Percorsa tutta la SP72 fino alla località Montagnetta di Fiumelatte, dove sarà depositato un mazzo di fiori. Si alterneranno come tedofori i ragazzi della sez. Atletica della Polisportiva, alcuni bikers della A.S.D. Bikers Team Mandello e una rappresentanza del gruppo Arcobaleno. Ritorno in Polisportiva intorno alle ore 19.00 circa, dove sarà offerto un piccolo rinfresco per tutti.

Celebrazioni ufficiali invece martedì 25 aprile. Alle ore 8.00 si inizierà con l’Omaggio ai Caduti per la libertà da parte di una delegazione dell’Amministrazione Comunale e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma presso monumenti e lapidi a loro ricordo. Alle ore 10.15 il consueto ritrovo presso Piazza Leonardo Da Vinci per raggiungere in corteo il cimitero comunale, dove sarà celebrata la Santa Messa e il Sindaco terrà il discorso commemorativo. Momenti importanti, accompagnati dal Corpo Musicale Mandellese, ai quali tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, esponendo anche il tricolore alle finestre.

Nel pomeriggio, alle ore 16.30, nell’ambito del Festival della Letteratura, si terrà presso la sala consigliare la presentazione del libro: ‘ABBIAMO DETTO NO – Dieci internati militari nei campi nazisti 1943-45‘. Presenti gli autori del libro Enrico Iozzelli, Susanne Wald e Michele Zucchi, mandellese, nato il 12 marzo 2023, chiamato alle armi il 5 settembre 1942 e inviato a Cefalonia dove, dopo l’8 settembre 1943, ‘ha detto no’.

Itinerari della Memoria: nuove guide e nuove targhe

In occasione delle celebrazioni, l’Archivio Comunale Memoria Locale metterà a disposizione, per chi volesse acquistarle, le nuove guide turistico-storico-didattiche ‘Itinerari della Memoria dal 1800 al 1900’. Si tratta di una raccolta di tutti i materiali (documenti, fotografie, informazioni, testimonianze) riguardanti Mandello dal Risorgimento alla Liberazione. Con le mappe e le indicazioni inserite sarà possibile a cittadini, turisti e studenti seguire in autonomia i percorsi già attrezzati negli anni.

Aggiunte anche in vista della Festa della Liberazione nuove targhe alla Maiola, in località Neri e al cimitero di Somana, arricchite di ulteriori informazioni. Risegnalato a breve e con nuove frecce, già predisposte, tutto il percorso dei due itinerari della resistenza a Mandello e nelle frazioni.

Inoltre, il Sindaco e i due Presidenti annunciano con soddisfazione che è stata ultimata la posa di tre nuove targhe del percorso ‘Itinerari della Memoria-Partigiani sulle Grigne’: alla Chiesetta dell’Alpe d’Era, a Santa Maria e alla Grotta Ferrera (o dell’Acqua Bianca); ognuna, oltre a ricordare gli episodi della Resistenza avvenuti in quelle località, riporta anche i percorsi degli itinerari, già esistenti, in cui si vanno ad inserire. Altre targhe sono in preparazione per la Bocchetta di Calivazzo, il Sileggio e per il Bivacco dell’ 89° Brigata Poletti.

Nelle intenzioni dell’Archivio vi è anche la creazione di un sito appositamente dedicato agli itinerari della memoria che non riguardi solo Mandello ma, coinvolgendo anche l’Anpi e altri Enti e Comuni del territorio, promuova questo particolare tipo di turismo su tutta la sponda orientale del lago. Gli itinerari sono già inseriti nel Sistema museale della Provincia di Lecco.