Festa della mamma a Villa Monastero: ingresso gratuito e laboratorio per famiglie

Domenica 10 maggio la Provincia di Lecco offre l’ingresso gratuito alle mamme con figli a Villa Monastero
In programma anche il laboratorio “Legami naturali” tra natura, creatività e scoperta
VARENNA – In occasione della Festa della mamma, domenica 10 maggio, la Provincia di Lecco propone un’apertura speciale alla Villa Monastero a Varenna.
Per l’intera giornata, le mamme accompagnate dai propri figli potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo e al Giardino botanico. Il biglietto omaggio sarà disponibile esclusivamente in biglietteria e non potrà essere acquistato online. L’ingresso gratuito è valido anche per i bambini fino ai 14 anni.
Alle ore 16 è inoltre previsto il laboratorio per famiglie “Legami naturali”, curato da CoopCulture nell’ambito del progetto educativo Villakids. L’attività propone un percorso tra rose, palme e piante curative che richiamano simbolicamente la cura materna.
Dopo la visita al Giardino botanico, i partecipanti sperimenteranno la tecnica del frottage per realizzare un “Erbario del Cuore”, un piccolo dono da dedicare alla mamma. Il laboratorio ha una durata di 90 minuti ed è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti), con prenotazione obbligatoria e costo di 10 euro, oltre al biglietto d’ingresso.
L’iniziativa punta a unire cultura, natura e partecipazione familiare in un contesto di grande valore paesaggistico.