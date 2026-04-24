Festa della mamma a Villa Monastero: ingresso gratuito e laboratorio per famiglie

Domenica 10 maggio la Provincia di Lecco offre l’ingresso gratuito alle mamme con figli a Villa Monastero

In programma anche il laboratorio “Legami naturali” tra natura, creatività e scoperta

VARENNA – In occasione della Festa della mamma, domenica 10 maggio, la Provincia di Lecco propone un’apertura speciale alla Villa Monastero a Varenna.

Per l’intera giornata, le mamme accompagnate dai propri figli potranno accedere gratuitamente alla Casa Museo e al Giardino botanico. Il biglietto omaggio sarà disponibile esclusivamente in biglietteria e non potrà essere acquistato online. L’ingresso gratuito è valido anche per i bambini fino ai 14 anni.

Alle ore 16 è inoltre previsto il laboratorio per famiglie “Legami naturali”, curato da CoopCulture nell’ambito del progetto educativo Villakids. L’attività propone un percorso tra rose, palme e piante curative che richiamano simbolicamente la cura materna.

Dopo la visita al Giardino botanico, i partecipanti sperimenteranno la tecnica del frottage per realizzare un “Erbario del Cuore”, un piccolo dono da dedicare alla mamma. Il laboratorio ha una durata di 90 minuti ed è a numero chiuso (massimo 20 partecipanti), con prenotazione obbligatoria e costo di 10 euro, oltre al biglietto d’ingresso.

L’iniziativa punta a unire cultura, natura e partecipazione familiare in un contesto di grande valore paesaggistico.

“Desideriamo offrire alle mamme l’opportunità di trascorrere la loro festa con i propri figli, un’occasione speciale per vivere e scoprire uno dei luoghi più suggestivi del nostro territorio – commenta la Presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann – L’ingresso gratuito rappresenta un invito aperto a tutte le famiglie a condividere momenti di qualità in un contesto di straordinaria bellezza, dove natura, cultura e storia si intrecciano. L’iniziativa ‘Legami naturali’ vuole valorizzare il rapporto tra genitori e figli attraverso esperienze creative e partecipative, stimolando il rispetto e la conoscenza dell’ambiente. Crediamo fortemente che eventi come questo contribuiscano a rafforzare il senso di comunità e a promuovere il nostro patrimonio culturale in modo inclusivo e accessibile”.