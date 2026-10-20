Festa della Zucca a Pasturo, una giornata tra gusto e tradizioni

L’iniziativa è promossa da Res Naturae e Pro Loco di Pasturo, con la partecipazione di esercenti e associazioni del paese

Appuntamento sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 18 in via Roma

PASTURO – L’autunno porta a Pasturo, ai piedi della Grigna, una giornata dedicata ai suoi colori e ai suoi sapori. Sabato 24 ottobre, via Roma si trasformerà nel cuore della Festa della Zucca, iniziativa che dalle 10 alle 18 riunirà concorsi, proposte gastronomiche, laboratori per i più piccoli ed espositori con prodotti artigianali.

A promuovere l’evento sono Res Naturae, azienda agricola di Pasturo specializzata nella coltivazione di ortaggi di montagna in Valsassina e nella loro vendita presso la bottega Ortaggi di Montagna, in via Roma 9, e la Pro Loco di Pasturo. La festa coinvolge anche gli esercenti e le associazioni del paese, che hanno aderito contribuendo con piatti a tema, allestimenti e attività lungo la strada.

Il momento centrale della manifestazione sarà il Gran concorso della Zucca, articolato in tre categorie: la zucca più grossa, la più bella tra quelle degli adulti e la più bella tra quelle dei bambini. Gli esemplari in gara sono esposti in via Roma 9 per tutta la settimana e possono essere votati dal pubblico fino alla sera di venerdì 23 ottobre. La premiazione è fissata per sabato 24 alle 11, nello stesso luogo.

A tavola, la zucca sarà protagonista delle proposte preparate dai locali aderenti, con punti ristoro aperti a partire dalle 12. Non Solo Pasta proporrà risotto, torta salata e ravioli alla zucca, mentre l’Albergo Grigna porterà in tavola pasta con crema di zucca e zola, trippa, crostata alla zucca e vin brulè. Non mancheranno le proposte vegetali di Sara Cibo Vegetale, dagli involtini di grano saraceno al pumpkin spice latte, e la focaccia zucca e zola della Pizzeria Egitto. Per l’aperitivo ci saranno le proposte del Caffè Le Monde e del Bar Sporting. Birre Menaresta presenterà inoltre alla spina la sua nuova Birra alla Zucca. Per tutta la giornata saranno disponibili anche zucchero filato, caldarroste e bevande calde.

Spazio anche alle famiglie, con un programma pensato per coinvolgere i più piccoli. I laboratori dedicati ai bambini fino ai sei anni si svolgeranno al mattino, dalle 10 alle 11, e nel pomeriggio, dalle 13 alle 16. Il ricavato sarà destinato all’asilo di Pasturo. In calendario anche letture animate con la biblioteca, truccabimbi e attività di intaglio delle zucche di Halloween. La giornata dedicata ai bambini culminerà alle 16 con uno spettacolo.

La manifestazione offrirà anche l’occasione di conoscere un luogo legato alla storia culturale del paese. Alle 10, su prenotazione via e-mail all’indirizzo casa.antoniapozzi@gmail.com, sarà possibile partecipare a una visita guidata nelle stanze di Antonia Pozzi, la poetessa che a Pasturo visse alcuni degli anni più cari della sua vita e che riposa nel cimitero del paese.

Per tutta la giornata, lungo via Roma saranno presenti espositori locali e non solo, con prodotti artigianali. La Festa della Zucca si propone così come un appuntamento che unisce gastronomia, attività per le famiglie e valorizzazione delle realtà del territorio, grazie alla collaborazione tra organizzatori, commercianti e associazioni.

L’appuntamento è per sabato 24 ottobre, dalle 10 alle 18, in via Roma a Pasturo. L’ingresso è libero. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata a domenica 25 ottobre.