Festival tra Lago e Monti 2019, ad agosto tredici concerti

Si parte giovedì 8 da Cremeno e dalla Ensemble Duomo

Il Festival è diretto dal Maestro Roberto Porrini e promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank

LECCO – Dopo l’inaugurazione, svoltasi il 25 luglio a Palazzo Belgiojoso a Lecco con il concerto dedicato a Piazzola da parte dell’ensemble Cuartet, entra nel vivo la trentaduesima edizione del Festival di musica “Tra Lago e Monti” diretto dal Maestro Roberto Porroni e promosso da Confcommercio Lecco e Deutsche Bank, con il sostegno e il contributo di Camera di Commercio di Como e Lecco, Provincia di Lecco e ACEL Energie.

Ben tredici i concerti previsti nel mese di agosto nell’arco di diciotto giorni: si parte giovedì 8 con l’Ensemble Duomo che a Cremeno, nella chiesa di San Giorgio, dalle ore 20.30, proporrà brani di Ennio Morricone, Pino Donaggio e Riz Ortolani, per poi arrivare domenica 25 a Varenna (Villa Monastero), sempre alle ore 20.30 con il secondo concerto del Cuartet che proporrà “Le Americhe in musica”.

In questo arco di tempo da segnalare in particolare due eventi in programma al sabato. Il 17 agosto è in calendario il concerto al crepuscolo dalle ore 18.30 presso il Monastero del Carmelo a Concenedo (Barzio): al centro della performance dell’Ensemble Duomo le colonne sonore dei film di Stanley Kubrick con brani, elaborati dal Maestro Porroni, tratti da “Spartacus”, “Barry Lindon”, “Arancia Meccanica”, “2001 Odissea nello Spazio” e “Eyes Wide Shut”. Il 24, invece, spazio a “Bobbio in jazz” alle ore 15 presso il Rifugio Ratti-Cassin ai Piani di Bobbio (con prezzo speciale di 5 euro per la funivia andata-ritorno per chi sale dopo le 13.30): il tradizione concerto in quota propone tre musicisti – Giulio Brouzet, Simone Val Bonetti e Marco Ricci – capaci di coniugare in modo personale e originale jazz, blues e ragtime.

Calendario completo dei concerti



I concerti sono tutti a ingresso libero e con inizio alle 20.30 (tranne tre):

8 agosto Cremeno, Chiesa di San Giorgio;

9 agosto Cassina, Chiesa San Giovanni Evangelista;

11 agosto Maggio, Villa Carnevali;

12 agosto Vendrogno, Chiesa della Madonnina;

13 agosto Barzio, Palazzetto dello Sport;

14 agosto Introbio, Chiesa San Michele;

17 agosto Barzio, Monastero del Carmelo di Concenedo (concerto al crepuscolo, ore 18.30); 18 agosto Maggio, Chiesa Santa Maria Nascente;

20 agosto Varenna, Sagrato Chiesa S. G. Battista (ore 21);

21 agosto Moggio, Chiesa San Francesco;

22 agosto Primaluna, Chiesa Ss. Pietro e Paolo;

24 agosto Piani di Bobbio, Rifugio Ratti-Cassin (ore 15);

25 agosto Varenna, Villa Monastero;

14 settembre Varenna, Chiesa San Giorgio.