FestOratorio di Olginate torna con un nuovo format e un ricco programma

I prossimi due fine settimana tra musica live e buona cucina

Il ricavato sarà devoluto per coprire le spese sostenute dalle parrocchie di Olginate, Garlate e Pescate per l’acquisto di un nuovo pullmino

OLGINATE – L’Oratorio San Giuseppe di Olginate di via Don Gnocchi 15, alle spalle del più noto Cinema Jolly, si prepara a ospitare l’edizione 2026 della sua attesissima “FestOratorio”, che quest’anno animerà la comunità locale e il circondario nei fine settimana dal 18 al 20 settembre e dal 24 al 27 settembre 2026.

La principale novità è nell’allestimento di tavoli e palco sul campo sportivo, da qualcuno

considerato “un grande ritorno” vista la gloriosa storia della FestOratorio per decenni ospitata proprio sullo stesso campo, ma con un pavimento e una struttura ben diversa. Per i più giovani invece rappresenta una nuova occasione per “varcare” le porte dell’Oratorio non più per catechismo o per una partitella a calcio ma per godersi un ricco programma musicale, buona cucina e tanto divertimento.

L’apertura ufficiale della manifestazione è affidata alla grande musica dal vivo. Venerdì 18 settembre alle 21 saliranno sul palco (o al Jolly in caso di maltempo) i Cani Sciolti con il loro tour 2026, una band che non ha bisogno di presentazioni ma che rappresenta bene il nuovo spirito che anima gli organizzatori, con in testa il parroco don Matteo Gignoli che crede molto in questa nuova formula per aprirsi alla Comunità ed offrire soprattutto ai più giovani momenti di sano divertimento a Km 0.

Sabato 19 settembre, invece, spazio alla coinvolgente “Serata Cantata” con l’intrattenimento musicale di Melyssa, volto noto che in qualità di olginatese “giocherà in casa” una serata tutta da cantare con i migliori brani italiani degli anni 70/80/90 e ovviamente anche quelli più attuali a partire dai tormentoni estivi. A partire dalle 20 quindi spazio al revival e alle forti emozioni.

La prima tranche del weekend si chiuderà domenica 20 settembre con un doppio appuntamento: al mattino, alle ore 10.30 in Chiesa la solenne Santa Messa dell’Addolorata, copatrona olginatese, celebrata da Padre Pierfrancesco Corti nel ricordo del suo 30° anniversario di sacerdozio a cui seguirà subito la solenne processione con la statua della Madonna per le vie del paese. Chiuderà la mattinata un ricco aperitivo in piazza per festeggiare Padre Pier. Alla sera invece, uno speciale torneo di Burraco: il via è previsto per le ore 19 (accreditamento con aperitivo dalle 18.30) con una quota di partecipazione di 15,00 € comprensiva di buffet dolce/salato, bevande e un ricco montepremi.

I festeggiamenti riprenderanno giovedì 24 settembre alle ore 21 presso il Cinema Teatro Jolly con la Jolly Night, l’evento speciale di presentazione della stagione artistica teatrale 2026/2027 per la quale cresce l’attesa di sapere chi saranno i “volti noti” dei 4 comici che calcheranno il palco nel corso dei prossimi mesi oltre al duo “Ale&Franz” che lo staff del Teatro ha già svelato nel corso dell’estate.

Il secondo fine settimana musicale entrerà nel vivo venerdì 25 settembre (al Jolly in caso di maltempo) con l’energia di un grande tributo a Max Pezzali, firmato ancora una volta dai Cani Sciolti, per poi proseguire sabato 26 settembre con le hit internazionali dei Supernova, giovane band lecchese capitanata dalla front woman olginatese Lucrezia Tentorio. Il concerto sarà preceduto dal tradizionale “foto-revival” delle Vacanze estive a cui hanno partecipato centinaia di ragazzi dell’Area Omogenea comprendente gli oratori di Pescate, Garlate, Olginate, Villa San Carlo e Valgreghentino.

La giornata conclusiva di domenica 27 settembre sarà dedicata alla tradizionale “Festa di Apertura dell’anno oratoriano”, in contemporanea con tutti i circa 1000 oratori della Diocesi di Milano. La giornata avrà luogo per tutti a Garlate. Un cammino comunitario e simbolico che vedrà il ritrovo dei partecipanti a piedi con la fiaccola verso Garlate (partenza da Olginate alle ore 9.30 e da Pescate alle ore 9.00) dove alle 10.30 presso il campo sportivo al Crotto verrà celebrata la solenne Santa Messa di inizio anno oratoriano, seguita da un aperitivo, dal pranzo comunitario e da un pomeriggio di giochi a stand, merenda e preghiera.

Per tutta la durata della FestOratorio sarà attivo un eccellente servizio cucina, braceria e pizzeria, operativa anche in caso di maltempo: tavoli e panche, infatti saranno disponibili

sia all’aperto sul campo, sia al coperto nel salone delle feste proprio come avvenuto negli ultimi anni. Oltre alle specialità fisse disponibili ogni sera (tra cui frittura di calamari e ciuffetti, patatine, pizze, salamelle, hamburger, arrosticini e pasta per i più piccoli), la cucina proporrà ogni sera un imperdibile “Piatto del Giorno”: venerdì 18 settembre Casoncelli Bergamaschi; sabato 19 settembre risotto al Pesce Persico; venerdì 25 settembre paccheri al Ragù di Cinghiale; sabato 26 settembre pizzoccheri.

“L’Oratorio San Giuseppe invita dunque tutta la cittadinanza, le famiglie e i giovani di Olginate e dei paesi limitrofi a partecipare numerosi per condividere momenti di gioia, musica e festa! Un sentito ringraziamento ai sostenitori che con il loro contributo hanno permesso di affrontare questa nuova FestOratorio con maggiore serenità, il cui ricavato sarà devoluto per coprire le spese sostenute dalle parrocchie di Olginate, Garlate e Pescate per l’acquisto di un nuovo pullmino nove posti resosi necessario per i pellegrinaggi e le trasferte dei giovani durante l’estate e non tutto l’anno pastorale”.