Fibra ottica a Mandello, partono i lavori: cantieri fino a maggio 2027

Gli interventi sono partiti da Somana e interesseranno progressivamente le strade pubbliche del territorio comunale, esclusi i Resinelli

Previsti scavi, modifiche temporanee alla viabilità e successivi ripristini

MANDELLO DEL LARIO – A Mandello del Lario sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home), destinata a estendere nei prossimi mesi la disponibilità di connessioni ad alta velocità sul territorio comunale. L’intervento è realizzato da FiberCop, società che opera nella realizzazione e gestione delle infrastrutture di rete per le telecomunicazioni.

La nuova infrastruttura sarà realizzata in aggiunta alla rete attualmente presente sul territorio. Oggi la connessione utilizza prevalentemente la tecnologia FTTC (Fiber To The Cabinet), nella quale la fibra arriva fino all’armadio stradale mentre il tratto successivo, fino all’edificio, è ancora in rame. Con la nuova rete FTTH, invece, la fibra potrà arrivare direttamente agli edifici, consentendo, una volta attivato il servizio, prestazioni e velocità superiori.

La rete in rame esistente non verrà quindi rimossa né sostituita. FiberCop realizzerà l’infrastruttura fisica, che sarà successivamente messa a disposizione degli operatori telefonici e Internet per l’attivazione dei servizi.

I lavori partono da Somana

Il primo intervento è già partito nella frazione di Somana, dove i lavori interesseranno l’intera zona per poi proseguire progressivamente nelle altre parti del paese.

Nei prossimi mesi gli interventi riguarderanno le strade pubbliche del territorio comunale, con l’esclusione delle località Resinelli, già coperte. L’obiettivo è completare gli scavi entro maggio 2027. Per contenere i tempi complessivi, FiberCop prevede la presenza contemporanea di due squadre operative.

Le lavorazioni prevedono scavi e la realizzazione dei pozzetti necessari alla nuova infrastruttura. Dove possibile saranno utilizzate anche infrastrutture già esistenti, così da ridurre la necessità di nuovi scavi. Particolare attenzione sarà dedicata alle frazioni e alle aree di maggior pregio, per le quali sono in corso valutazioni sulle modalità di posa più appropriate.

Cantieri e viabilità

L’estensione dell’intervento comporterà inevitabilmente l’apertura di numerosi cantieri. In base all’avanzamento dei lavori, nelle singole zone potranno essere introdotte modifiche temporanee alla viabilità, chiusure stradali e divieti di sosta, necessari per consentire l’esecuzione degli interventi in sicurezza.

Le variazioni alla circolazione saranno comunicate dal Comune di Mandello del Lario attraverso i propri canali istituzionali e l’App “La Mia Città”.

L’Amministrazione sta inoltre verificando con i gestori degli altri sottoservizi la presenza di eventuali interventi programmati nelle stesse aree. L’obiettivo è coordinare, quando tecnicamente e temporalmente possibile, le lavorazioni ed evitare di dover intervenire più volte sulle medesime strade.

Al termine degli scavi sarà effettuato un primo ripristino provvisorio della sede stradale. Una volta concluse le lavorazioni e trascorsi i necessari tempi tecnici, si procederà quindi con i ripristini definitivi delle pavimentazioni.

Strade private escluse dagli interventi comunali

I lavori attualmente avviati riguardano le strade pubbliche, per le quali il Comune ha rilasciato e continuerà a rilasciare le autorizzazioni necessarie.

Diversa la situazione per le strade private, che non rientrano nelle autorizzazioni comunali. Nel caso in cui sia necessario intervenire su proprietà private per estendere la nuova rete, sarà direttamente FiberCop a contattare i proprietari interessati per acquisire le autorizzazioni e concordare le modalità di esecuzione.

Quando sarà possibile attivare la FTTH

La conclusione dei lavori nella propria strada non significherà automaticamente che la nuova connessione FTTH sarà immediatamente disponibile. Dopo la posa della rete saranno infatti necessarie ulteriori attività tecniche per completare l’infrastruttura e renderla disponibile agli operatori.

Sulla base delle tempistiche comunicate, potranno trascorrere indicativamente due o tre mesi dalla conclusione dei lavori nella singola zona prima che sia possibile procedere con le richieste di attivazione.

Quando il servizio sarà disponibile, il cittadino dovrà rivolgersi a un operatore di telecomunicazioni, verificare la copertura FTTH del proprio indirizzo e richiedere l’attivazione. Sarà poi l’operatore scelto a gestire il contratto e il collegamento finale dell’utenza.

I lavori di FiberCop, quindi, predisporranno la nuova infrastruttura sul territorio senza modificare automaticamente la connessione Internet già utilizzata dai cittadini.

“Si tratta di un intervento importante e atteso, che consentirà di dotare Mandello di un’infrastruttura digitale più moderna e capillare – commenta il sindaco Riccardo Fasoli -. La possibilità di portare la fibra direttamente agli edifici rappresenterà un significativo miglioramento delle prestazioni della rete e potrà offrire nuove opportunità sia nell’utilizzo quotidiano di Internet sia per chi studia, lavora da remoto o utilizza la connessione per la propria attività professionale.”

” Siamo però consapevoli che un cantiere di queste dimensioni, destinato a interessare nei prossimi mesi gran parte delle strade del paese, comporterà inevitabilmente alcuni disagi. Dopo gli scavi verranno effettuati inizialmente dei ripristini provvisori e, durante questa fase, anche per effetto delle condizioni meteorologiche e del passaggio dei veicoli, potranno verificarsi temporaneamente avvallamenti, buche o condizioni non ottimali del manto stradale.”

” Cercheremo di limitare il più possibile questi disagi, monitorando le situazioni che dovessero presentarsi e coordinando, dove possibile, i lavori con gli interventi programmati dagli altri gestori dei sottoservizi, così da evitare di aprire più volte le stesse strade.”

“Chiediamo quindi comprensione e collaborazione ai cittadini durante questi mesi. L’obiettivo è contenere il più possibile l’impatto dei cantieri e arrivare, al termine dei lavori, a un’infrastruttura che rappresenterà un miglioramento concreto per cittadini, famiglie e attività del territorio, oltre al definitivo ripristino delle strade interessate.”

L’Amministrazione comunale seguirà l’avanzamento dei lavori e fornirà aggiornamenti sulle zone interessate e sulle eventuali modifiche alla viabilità.

Per ricevere tempestivamente le comunicazioni relative ai cantieri e alla circolazione, il Comune invita i cittadini a scaricare l’App “La Mia Città” e ad attivare le notifiche. Eventuali situazioni particolari o criticità connesse ai lavori potranno essere segnalate attraverso i consueti canali di contatto del Comune.