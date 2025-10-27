Fiera di Sant’Andrea: debutto del Lions Club Castello Brianza Laghi

Tradizione e solidarietà si incontrano nella 410ª edizione della storica fiera

Il Lions Club ha presentato progetti sociali, raccolta fondi e iniziative per i cani guida destinati alle persone non vedenti

OGGIONO – La 410ª edizione della Fiera di Sant’Andrea ha visto quest’anno la partecipazione per la prima volta del Lions Club Castello Brianza Laghi, portando una giornata all’insegna della tradizione, della solidarietà e della sensibilizzazione sociale.

L’iniziativa ha permesso ai membri del club di incontrare numerosi cittadini, raccontare i propri progetti e le attività in corso, e rafforzare il legame con la comunità locale. Allo stand erano presenti un addestratore e un “angelo a quattro zampe”: il Service “Cani Guida dei Lions”, è un progetto che sostiene la formazione di cani guida destinati gratuitamente a persone non vedenti, grazie a raccolte fondi dedicate e percorsi di addestramento altamente specializzati.

Durante la giornata, sono stati inoltre raccolti occhiali da vista usati, che verranno selezionati, rigenerati e distribuiti gratuitamente a persone bisognose in Italia e nei paesi in via di sviluppo.

“É stata una giornata unica e ricca di emozioni. – spiegano i membri del Lions Club – Ringraziamo tutti coloro che hanno dato il loro contributo: un piccolo gesto per fare la differenza”.