Fino al 9 dicembre gli ultimi ‘Ritratti di Bellano’ ritirabili all’InfoPoint

La mostra ‘Il Ritratto di Bellano’ vicina al suo atto conclusivo

Ancora qualche ‘volto’ da ritirare: sarà possibile fino al 9 dicembre negli orari di apertura dell’InfoPoint

BELLANO – Ancora una decina di giorni per ritirare gli ultimi ‘Ritratti di Bellano’ rimasti: conclusa la storica mostra per le vie di Bellano a fine settembre, che ha visto protagonisti gli stessi cittadini, e la contestuale rimozione dei 1500 volti affissi su vetrine, finestre e spazi del paese, le fotografie rimaste integre durante lo smantellamento, come già aveva annunciato il sindaco Antonio Rusconi, verranno restituite ai bellanesi ritratti nelle immagini.

Una prima turnata di consegne è già avvenuta al Palasole a novembre. Adesso, fino a sabato 9 dicembre, resterà aperta la possibilità per i “ritardatari” di ritirare gli ultimi ritratti rimasti presso l’Info Point, accessibile negli orari di apertura, da lunedì a sabato dalle ore 9.30 alle ore 17.00 e domenica dalle 9.30 alle 13.30.

Questo sarà davvero l’ultimo atto della mostra ‘Il Ritratto di Bellano’: e se i volti non ricopriranno più il paese, abiteranno le case di chi di questa esposizione è diventato protagonista.