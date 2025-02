Fiumi sicuri: Airuno e Valgreghentino insieme per la pulizia del Tolsera

L’intervento è stato eseguito in due tranche, domenica e martedì

Nell’esercitazione Fiumi Sicuri sono stati coinvolti novanta volontari e ventiquattro mezzi, coordinati dalla Protezione civile di Valgreghentino

AIRUNO / VALGREGHENTINO – Novanta volontari e ventiquattro mezzi: sono i numeri dell’esercitazione Fiumi Sicuri, promossa congiuntamente dai comuni di Valgreghentino e Airuno, con il coordinamento del gruppo comunale di Protezione Civile di Valgreghentino.

L’intervento è stato svolto in due giornate, domenica e martedì, e ha avuto come obiettivo il taglio e la pulizia di vegetazione arborea ed arbustiva in alveo, di un tratto significativo del Torrente Tolsera ricadente nei due territori.

“L’idea di proporre un’esercitazione congiunta è stata vincente – ha chiosato il sindaco di Airuno Gianfranco Lavelli -. Il territorio interessato, lungo circa un chilometro di corso d’acqua, è stato pulito da vegetazione arborea, arbustiva in alveo e manufatti vari”.

Lavelli conclude ringraziando chi ha reso possibile l’esecuzione dei lavori: “Un intervento di prevenzione e messa in sicurezza realizzato solamente grazie al numeroso gruppo dei volontari.”