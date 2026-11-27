Nato per raccogliere e valorizzare il desiderio di tante persone di proseguire concretamente il cammino di solidarietà tracciato da Luisa Dell’Orto

LECCO – Venerdì 27 novembre la Fondazione comunitaria del Lecchese, insieme ai promotori dell’iniziativa, ha sottoscritto l’accordo per la costituzione del Fondo erogativo “Suor Luisa Uniti nella Missione”, nato per raccogliere e valorizzare il desiderio di tante persone di proseguire concretamente il cammino di solidarietà tracciato da Luisa Dell’Orto, missionaria originaria di Lomagna che ha dedicato la propria vita agli ultimi nei Paesi più fragili del mondo.

Il Fondo è promosso da Maria Adele Dell’Orto, Carmen Dell’Orto, Marta Aspesi, Marta Perego e Paolo Ripamonti e sarà gestito dalla Fondazione comunitaria del Lecchese, che ne garantirà la trasparenza amministrativa e la corretta destinazione delle risorse raccolte.

L’iniziativa nasce dalla volontà di mantenere vivo il patrimonio umano e spirituale lasciato da Luisa Dell’Orto, permettendo a quanti ne hanno conosciuto la testimonianza di continuare a sostenere le opere missionarie alle quali ha dedicato la propria esistenza.

Dopo le missioni in Camerun e Madagascar, ha trascorso oltre vent’anni in Haiti accanto ai più vulnerabili. Luisa Dell’Orto ha scelto di condividere fino in fondo la vita delle comunità che accompagnava, diventando punto di riferimento per il contesto di Port-au-Prince. In

particolare, tra le altre opere, ha fondato il centro Kay Chal di Port-au-Prince, per l’accoglienza e l’educazione di bambini e giovani in situazioni di grave fragilità. La sua figura continua a essere ricordata come esempio di prossimità, responsabilità e attenzione agli ultimi.

Attraverso il nuovo Fondo sarà possibile sostenere il centro Kay Chal ad Haiti, i progetti della Famiglia Kizito, le attività delle Piccole Sorelle del Vangelo di Charles de Foucauld in Madagascar e, più in generale, interventi a favore di persone in condizioni di emergenza e vulnerabilità sociale nei territori che hanno rappresentato il cuore della missione di suor Luisa.

“La costituzione di questo Fondo rappresenta un gesto di comunità che guarda al futuro”,

sottolinea la Fondazione comunitaria del Lecchese. “Non si tratta soltanto di custodire una

memoria preziosa, ma di trasformarla in opportunità concrete per chi vive situazioni di povertà, esclusione e fragilità. Le opere sostenute dal Fondo continueranno a generare vicinanza, educazione, accoglienza e speranza nei luoghi che suor Luisa ha scelto di servire con straordinaria dedizione”.

Con la nascita del Fondo, la Fondazione e i promotori intendono offrire a cittadini, associazioni, imprese ed enti un’opportunità stabile e trasparente per contribuire a percorsi di solidarietà internazionale capaci di produrre effetti concreti e duraturi. Il Fondo “Suor Luisa Uniti nella Missione” si propone così di raccogliere e mettere in rete energie, relazioni e risorse affinché l’impegno per gli ultimi che ha caratterizzato la vita di Luisa Dell’Orto possa continuare a tradursi, giorno dopo giorno, in azioni di sostegno, inclusione e sviluppo per le comunità più vulnerabili, mantenendo vive le sue parole: “Poter contare su Qualcuno è importante per vivere! E testimoniare che si può contare sulla solidarietà che nasce dalla fede e dall’amore per Dio e dall’amore di Dio è il più grande dono che possiamo offrire.

Missionari lo si è insieme, nella quotidianità della vita, nei gesti di presenza e di attenzione, nella preghiera”.

Chi volesse sostenere il Fondo può effettuare una donazione a mezzo bonifico su uno dei

seguenti conti intestati alla Fondazione Lecchese Ente filantropico, con causale: “Fondo Suor Luisa”:

• Intesa Sanpaolo Milano

IBAN: IT28 Z030 6909 6061 0000 0003 286

• Banca della Valsassina – Filiale di Lecco

IBAN IT87 B085 1522 9000 0000 0501 306

Le donazioni effettuate alla Fondazione comunitaria del Lecchese danno diritto ai benefici

fiscali previsti dalla normativa vigente.