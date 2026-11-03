Fondi di Comunità, a Oggiono il Forum 2026 della Fondazione Comunitaria

Una mattinata di approfondimento su comunità energetiche, progetto Habitare, lasciti testamentari e raccolta fondi

Appuntamento sabato 7 novembre a Villa Sironi

OGGIONO – Oggiono ospita il Forum dei Fondi di Comunità 2026, una mattinata dedicata al confronto, alla condivisione di esperienze e allo sviluppo di nuove collaborazioni tra le realtà impegnate nel sostegno dei territori. L’appuntamento, promosso dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese, è in programma sabato 7 novembre, dalle 9 alle 12.45, a Villa Sironi, con un pranzo a buffet al termine dei lavori.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo dei Fondi di Comunità e le opportunità che possono generare per le comunità locali. Il programma alternerà momenti di approfondimento tematico e occasioni di confronto diretto, mettendo al centro esperienze, buone pratiche e modelli di collaborazione.

La mattinata si aprirà alle 9 con l’accoglienza dei partecipanti e un caffè di benvenuto. Dopo i saluti istituzionali e l’introduzione ai lavori, previsti dalle 9.15, dalle 9.30 alle 11 si entrerà nel vivo degli approfondimenti. Tre i temi individuati: le sinergie e i vantaggi tra comunità energetiche e Fondi di Comunità, il rapporto tra abitare, progetto Habitare e Fondi di Comunità e la nuova campagna dedicata ai lasciti testamentari per i territori.

Dopo una pausa per il coffee break, alle 11.15 riprenderanno i lavori con la sessione “Fondi protagonisti”, pensata per favorire lo scambio di esperienze tra i diversi Fondi. Al centro del confronto ci saranno i modelli e le modalità di gestione, il ruolo delle cene come strumenti di coinvolgimento e sostegno e le strategie adottate per le campagne di raccolta fondi.

La conclusione è prevista alle 12.45, con un pranzo a buffet che offrirà un’ulteriore occasione di incontro e condivisione tra i partecipanti.

Il Forum si svolgerà con il patrocinio del Comune di Oggiono. La partecipazione richiede l’iscrizione obbligatoria entro giovedì 5 novembre 2026, attraverso la piattaforma Eventbrite.

Per aderire all’iniziativa è disponibile il modulo di iscrizione online.