Fondo Beppe Silveri e le Missioni: il 19 settembre lo spettacolo benefico in dialetto

Adattamento in dialetto lecchese curato dalla compagnia amatoriale di Belledo
L’appuntamento è per le ore 21 presso il CineTeatro Artesfera
VALMADRERA – Un tuffo nell’Italia del dopoguerra, tra semplicità, povertà e grandi tragedie storiche, per una serata all’insegna della solidarietà e del teatro dialettale. Sabato 19 settembre 2026, alle ore 21:00, il CineTeatro Artesfera di Valmadrera ospiterà la messa in scena della commedia “Grisù, Giuseppe e Maria”, portata sul palco dalla Filodrammatica Juventus Nova, compagnia amatoriale di Belledo.
La piéce, scritta da Gianni Clementi e proposta nell’adattamento in dialetto lecchese curato dalla stessa compagnia per gentile concessione dell’autore, ha per protagonista l’Italia degli anni ’50. È un paese povero e passionale, segnato dall’emigrazione e da uomini costretti a lasciare la propria terra per scendere a lavorare nelle miniere di carbone in Belgio, mentre le donne restavano a casa a crescere i figli.
La vicenda si sviluppa all’interno della sagrestia di una piccola parrocchia lecchese. Dove il parroco agisce come confidente, ancor prima che come confessore, affrontando i piccoli e grandi problemi quotidiani dei parrocchiani. È la storia minuta che si intreccia inevitabilmente con la grande Storia e con le ferite più profonde di quegli anni, come la tragedia della miniera di Marcinelle, dove il gas letale uccise ben 120 minatori italiani l’8 agosto 1956.
Sul palco del CineTeatro Artesfera si muoveranno i personaggi della commedia: don Gino, interpretato da Mauro Marini; Vincenzo il sagrestano, portato in scena da Flavio Comi; Rosa, interpretata da Elena Bonfanti; Filomena, con la voce e la presenza di Lorenza Martinelli; ed Edoardo il farmacista, interpretato da Luciano Montanaro. La regia è firmata da Mauro Marini.
La macchina teatrale si avvale inoltre del lavoro di Renato Mellera e Aldo Ghislanzoni come rammentatori, Tiziana Invernizzi e Tino Fumagalli come aiutanti di scena, Carlo Caprinali, Nino Lapertosa e Luigi Panzeri per le scenografie, Ambrogio Sala per luci e suoni, e Gigi Comi in qualità di responsabile di compagnia.
L’ingresso alla serata sarà a offerta libera, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’intero ricavato della raccolta fondi sarà devoluto al Fondo “Beppe Silveri e le Missioni”.
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