Foreste e montagne, a Barzio un incontro sulla nuova legge regionale

Un appuntamento dedicato alle novità normative e alle opportunità per agricoltori, selvicoltori e imprese boschive

Appuntamento giovedì 5 novembre alla Comunità Montana

BARZIO – La nuova legge regionale sulla gestione delle foreste e dei territori montani sarà al centro di un incontro in programma giovedì 5 novembre a Barzio, nella sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. L’appuntamento, fissato alle 19, sarà un’occasione di approfondimento sulle novità introdotte dalla normativa e sulle opportunità per agricoltori, selvicoltori e imprese boschive del territorio.

Al centro della serata ci sarà la Legge regionale 1° ottobre 2026, n. 24, intitolata “Iniziative sperimentali per la gestione attiva e sostenibile delle foreste e dei territori agro-silvo-pastorali”. Il provvedimento introduce strumenti per favorire una gestione più organizzata e sostenibile del patrimonio forestale lombardo, contrastare l’abbandono dei terreni, superare la frammentazione della proprietà fondiaria e promuovere la filiera bosco-legno-energia.

La normativa guarda in particolare alle aree montane, riconoscendo il valore dei boschi non soltanto come patrimonio ambientale da tutelare, ma anche come risorsa da gestire e valorizzare. Una gestione attiva può infatti contribuire alla prevenzione del dissesto idrogeologico, alla tutela della biodiversità e allo sviluppo dell’economia locale.

L’incontro si rivolgerà soprattutto agli operatori del settore, con l’obiettivo di illustrare le novità della legge e le possibili ricadute concrete sulle attività e sulle prospettive della filiera forestale.

La serata si aprirà con i saluti istituzionali di Fabio Canepari e del sottosegretario regionale Mauro Piazza. Seguirà l’intervento di Silvana Snider, consigliera regionale della Lega e relatrice della Legge regionale 24/2026, che illustrerà i contenuti e le finalità del provvedimento, con particolare attenzione alle opportunità per i territori montani.

Il quadro locale sarà approfondito da Attilio Melesi, agronomo della Comunità Montana, con un intervento dedicato allo stato dei boschi della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera. Tiziana Stangoni, dottore forestale e direttrice di ARIBL, parlerà invece del mondo delle imprese boschive in Lombardia.

A completare il programma sarà Margherita Brambilla, responsabile della comunicazione di FIPER, con un contributo dal titolo “Foreste e territori montani: facciamo rete!”. A moderare il confronto sarà Umberto Locatelli.

L’obiettivo è mettere in dialogo istituzioni e operatori del comparto, affinché le novità normative possano tradursi in occasioni di sviluppo, valorizzazione delle risorse locali e nuove prospettive per la filiera bosco-legno, a beneficio delle comunità montane e del territorio lecchese.