Formazione socio-sanitaria, anche a Lecco i corsi regionali per nuovi Oss e Asa

Regione Lombardia finanzia 60 percorsi formativi per 1.400 futuri operatori socio-sanitari e socio-assistenziali

Gli assessori Tironi e Bertolaso: “Più professionisti per garantire cure di qualità”

LECCO – Sono 1.400 i futuri operatori socio-sanitari e socio-assistenziali che entreranno nel sistema lombardo grazie ai corsi finanziati da Regione Lombardia. Tra le province interessate c’è anche Lecco, dove è stato attivato almeno un percorso formativo, nell’ambito del piano regionale sostenuto con i fondi europei FSE+ 2021-2027.

Si è infatti concluso il bando promosso dalla Regione con l’obiettivo di formare nuove figure professionali in grado di rispondere alla crescente richiesta di personale da parte delle strutture socio-sanitarie e assistenziali.

Complessivamente sono stati ammessi a finanziamento 60 progetti, per un totale di circa 1.400 corsisti. Al momento risultano già avviati 57 corsi, di cui 26 per Ausiliari socio-assistenziali (Asa) e 31 per Operatori socio-sanitari (Oss).

L’attivazione dei percorsi ha interessato l’intero territorio lombardo, garantendo almeno un corso in ogni provincia, compresa quella di Lecco.

“Grazie alla stretta collaborazione con l’assessorato al Welfare siamo riusciti in poco tempo a dare una risposta molto efficace”, sottolinea l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Simona Tironi. “I corsi finanziati rispondono a una fondamentale funzione sociale, perché offrono a persone disoccupate un’opportunità concreta di formazione e di reinserimento lavorativo”.

L’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso evidenzia invece l’importanza strategica delle nuove figure professionali: “Asa e Oss sono fondamentali per il funzionamento del sistema socio-sanitario lombardo. Formare nuovi professionisti significa garantire servizi più solidi, rispondere alla crescente domanda di assistenza e assicurare cure di qualità alle persone più fragili”.

La maggior parte dei partecipanti ai corsi è costituita da donne (86%), mentre il 56% degli iscritti ha più di 40 anni, confermando come questi percorsi rappresentino anche un’importante occasione di riqualificazione professionale.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei corsisti, la provincia di Lecco rappresenta il 2% del totale regionale. Milano guida la classifica con il 20% dei partecipanti, seguita da Varese e Bergamo (17% ciascuna), Brescia (13%) e Monza e Brianza (10%).