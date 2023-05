Frana. Dal Ministero mezzi extra per la Navigazione e Trenord rimodula gli orari

Da domani, domenica, sarà ripristinato il servizio dei battelli fra Lierna, Varenna e Bellano

Da lunedì verrà invece rimodulato l’orario dei treni fra Tirano/Sondrio/Colico e Bellano per agevolare interscambi e coincidenze per Milano

LECCO – Più servizi, equipaggi e mezzi della Navigazione Laghi per diminuire i disagi provocati dalla frana di Fiumelatte. Il Ministero dei Trasporti, competente per la Navigazione Laghi, interviene per placare il caos viabilità generato dalla chiusura della ferrovia per via dello smottamento e per la sospensione dei bus sostitutivi e delle corse straordinarie dei battelli prevista per il weekend – decisioni annunciate soltanto venerdì sera, che hanno scatenato l’ira dei sindaci.

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini si è attivato in giornata: già da domani (domenica 28 maggio) ci sarà un servizio aggiuntivo battello a vantaggio del territorio interessato con 17 corse giornaliere nei weekend e 15 corse quotidiane nei giorni feriali. Mentre da lunedì 29 maggio, grazie alla sinergia con Trenord, gli orari dei treni fra Tirano/Sondrio e Colico/Bellano saranno rimodulati, per agevolare gli interscambi e le coincidenza da e per Milano

Salvini ha sottolineato l’impegno e la professionalità di tutto il personale della Navigazione Laghi, anche perché il servizio aggiuntivo sarà possibile – se necessario – con equipaggi resi disponibili dai laghi Maggiore e di Garda. “Quando c’è un’emergenza è necessario intervenire al più presto e con i fatti” spiega Salvini, che nelle prossime ore tornerà in Emilia-Romagna per fare il punto della situazione dopo le drammatiche conseguenze del maltempo.

Le corse aggiuntive previste e la sinergia con Trenord

Per quanto riguarda i battelli, saranno 17 le corse giornaliere previste nei weekend e 15 quelle quotidiane nei giorni feriali, scandite secondo la tabella oraria sottostante.

Da lunedì 29 maggio gli orari subiranno lievi modifiche, indicate nei tabellari disponibili sul sito di Trenord. Per la tratta Bellano-Varenna sono previsti 17 minuti di percorrenza; la tratta Varenna-Lierna richiede 23 minuti. L’intero tragitto sarà percorso in 40 minuti. Le stazioni ferroviarie di Bellano e Lierna distano una decina di minuti dai pontili di imbarco. Si ricorda che i tempi di percorrenza dei bus dipendono dall’andamento del traffico stradale.

Per quanto riguarda la circolazione dei treni con gli orari rimodulati e i servizi bus sostitutivi invece:

Da Milano Centrale in direzione Sondrio/Tirano: A sud dell’interruzione, i treni fra Milano Centrale e Lierna circolano a cadenza oraria in partenza da Milano Centrale al minuto .20, dalle ore 6.20 alle ore 21.20. Fanno eccezione il collegamento delle ore 11, garantito dalla corsa 24836 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 10.52, e il collegamento delle ore 15, garantito dalla corsa 24852 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 14.52.

Gli utenti diretti verso la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivi collegamenti sostitutivi su bus: Lecco-Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina e Lecco-Bellano-Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago.

A sud dell’interruzione, i treni fra Milano Centrale e Lierna circolano a cadenza oraria in partenza da Milano Centrale al minuto .20, dalle ore 6.20 alle ore 21.20. Fanno eccezione il collegamento delle ore 11, garantito dalla corsa 24836 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 10.52, e il collegamento delle ore 15, garantito dalla corsa 24852 della S8, in partenza da Milano Porta Garibaldi alle ore 14.52. Gli utenti diretti verso la Valtellina devono scendere a Lecco, dove sono attivi collegamenti sostitutivi su bus: Lecco-Colico per chi deve poi recarsi in Valtellina e Lecco-Bellano-Varenna per chi deve raggiungere l’Alto Lago. Da Tirano/Sondrio in direzione Milano Centrale: A nord, i treni circolano fra Tirano/Sondrio/Colico e Bellano. Gli orari in vigore da lunedì 29 maggio sono consultabili sulle tabelle disponibili sul sito di Trenord.

I passeggeri diretti a Lecco o a Milano devono scendere a Colico e utilizzare i bus verso Lecco, dove troveranno tutte le combinazioni ferroviarie verso Milano e Bergamo, o verso Lierna.

A Lecco i clienti diretti a Milano possono utilizzare la linea S8 per Porta Garibaldi, con treni in partenza ogni mezz’ora, ai minuti .06 e .36.

A Bellano invece è attivo il collegamento con autobus sostitutivo per Varenna.

“I treni da Colico verso la Valtellina partiranno all’orario stabilito per garantire la regolarità del servizio sulla linea a semplice binario – ricorda Trenord in una nota -. Si possono pertanto verificare lunghe attese a Colico in direzione Milano e a Lecco verso la Valtellina. Si invitano i clienti, prima di mettersi in viaggio, a considerare tutte le possibili variabili.

Per l’assistenza ai passeggeri, Trenord ha disposto presìdi straordinari di personale nelle stazioni dove avvengono gli interscambi.

Il commento dell’assessore regionale Sertori e del sottosegretario Piazza

“Esprimiamo viva soddisfazione per l’immediato interessamento del ministro Matteo Salvini e del sottosegretario Alessandro Morelli presso l’Ente Gestione Governativa Navigazione Laghi per il ripristino del servizio di navigazione tra Lierna e Bellano a seguito della frana”: lo dichiarano l’assessore di Regione Lombardia a Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo risorsa idrica, Massimo Sertori e il Sottosegretario di Regione Lombardia ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.

“Poter garantire questo servizio per i prossimi giorni – continuano Sertori e Piazza – è importante per alleggerire e supportare il sistema di trasporti tra Lecco e Colico e le fermate locali della sponda orientale del lago di Como, in attesa del ripristino del collegamento ferroviario. Un grazie alla Provincia di Lecco che, coordinata dalla Presidente Hofmann sta, insieme a Rfi, lavorando affinché si raggiunga il prima possibile un obiettivo primario, la riapertura della tratta ferroviaria. Così come va dato merito a Trenord che si sta adoperando in tutti i modi per fornire un servizio sostitutivo”.

L’Assessore regionale Lucente: “Intervento rapido di Regione Lombardia per risolvere criticità”

In merito all’evolversi della situazione dei trasporti nella zona colpita dalla frana in località Fiumelatte, interviene anche l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente, che oggi ha presieduto una riunione operativa con le autorità del territorio, istituzioni e i rappresentanti di Trenord.

“Regione Lombardia sin dal primo giorno segue costantemente l’evolversi della situazione in merito alla frana in località Fiumelatte, con contatti periodici con gli operatori sul territorio – commenta Lucente -. Proprio per risolvere le criticità emerse in merito ai trasporti e alla mobilità, oggi ho convocato una riunione alla quale, oltre alla Prefettura e ai Comuni interessati, hanno partecipato i rappresentanti della Provincia di Lecco e di Trenord, l’assessore agli Enti locali e Montagna, Massimo Sertori, il sottosegretario all’Autonomia e Rapporti con il Consiglio Regionale, Mauro Piazza, il consigliere regionale Giacomo Zamperini. Abbiamo condiviso un percorso per rendere più agevoli possibili gli spostamenti degli utenti, tenuto conto delle difficoltà del momento. Abbiamo deciso di mantenere i servizi viabilistici già in essere e di aggiungere quelli relativi al trasporto su lago. Già da lunedì prossimo, poi, saranno operativi i nuovi orari dei trasporti. Sarà compito di Regione Lombardia, da ora in poi, fornire ogni dettagliata comunicazione in merito al rispristino di servizi; le Amministrazioni locali dovranno darne comunicazione tempestiva ai cittadini. Voglio inoltre ringraziare il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella persona del ministro Salvini che è intervenuto prontamente, con un servizio aggiuntivo treno-battello”.

“È questo il modus operandi giusto: la sinergia tra enti territoriali ed istituzioni regionali e centrali deve permettere di individuare collegialmente soluzioni e strategie per rispondere in maniera celere e concreta alle esigenze della cittadinanza. Risolvendo nel più breve tempo possibile le difficoltà legate alla viabilità e al ripristino delle opere infrastrutturali. Regione Lombardia c’è e continuerà ad esserci” ha concluso l’assessore regionale Lucente.

Leggi anche:

Frana. Né treni, né bus sostitutivi, né traghetti: Varenna ‘isolata’ dalle tratte

Frana, paesi sul lago lasciati senza mezzi sostitutivi: i comuni si auto-organizzano

Frana. Trasporti sostitutivi ‘sospesi’, Hofmann: “Siamo in emergenza”

Frana, oggi il vertice politico. Zamperini (FdI): “Ringrazio Regione per rapidità di intervento”