Fuochi d’artificio a Brivio, la Pro Loco chiarisce: “Annullati e non rimandati”

La nota di chiarimento della Pro Loco in merito alla decisione di annullare definitivamente i fuochi d’artificio

“Annullare e non rimandare: ci è sembrato giusto dare un segnale forte di rispetto per Giorgia e Milena e di vicinanza alle famiglie”

BRIVIO – Fuochi d’artificio definitivamente annullati e non rinviati a data da destinarsi. Con una nota la Pro Loco di Brivio ha chiarito in maniera netta la decisione di annullare lo spettacolo pirotecnico originariamente previsto per domenica 21 settembre in segno di rispetto per la via della tragica scomparsa di Giorgia Caspani e Milena Marangon, tragicamente morte nell’incidente avvenuto sabato sera in via Per Airuno.

Ecco la comunicazione

“A causa della tragica scomparsa di giovani vite e nel rispetto del profondo dolore delle famiglie e delle comunità, Il Consiglio della Proloco di Brivio ha prontamente deciso di annullare, in accordo con il Sindaco, tutti gli impegni previsti per le giornate di Domenica 21 e Lunedì 22 settembre 2025. Annullare e non rimandare, pertanto non ci sarà alcuna riprogrammazione: ci è sembrato giusto dare un segnale forte di rispetto per Giorgia e Milena e di vicinanza alle famiglie.

Nella mattinata di domenica, in accordo con il nuovo parroco, è stato deciso di celebrare comunque la caratteristica processione con la Vergine Addolorata, vero cuore dell’intera Festa di Brivio, e affidare a Lei le vittime e le loro famiglie. In tanti anni non ho mai assistito ad una processione così sentita e partecipata: a volte il silenzio è più assordante di qualsiasi parola, anche se amplificata ad alto volume.

Il Consiglio ed i volontari della Proloco di Brivio partecipano sentitamente al lutto e si stringono ai familiari in questo doloroso momento”.

Il Presidente e tutto il Consiglio Proloco di Brivio