Fuochi e falò a Brivio: buona affluenza per la festa di Sant’Antonio Abate

La festa dedicata a Sant’Antonio Abate si riconferma una tradizione sentita

Il momento più atteso della serata è stato lo spettacolo pirotecnico finale

BRIVIO – Si è svolta ieri, sabato 17 gennaio, la tradizionale festa di Sant’Antonio Abate, appuntamento molto sentito dalla comunità di Brivio, che anche quest’anno ha registrato una buona partecipazione di pubblico e un esito positivo delle iniziative previste.

Il programma si è sviluppato lungo l’arco della giornata, riproponendo i momenti più caratteristici della ricorrenza: dalla parte religiosa agli eventi popolari, fino al momento più atteso della serata. A chiudere i festeggiamenti, alle 21.30, sono stati i fuochi d’artificio, che hanno illuminato il cielo di Brivio richiamando lungo l’Adda e nelle aree circostanti numerosi spettatori.

Il grande falò, acceso secondo tradizione, ha fatto da cornice all’attesa dello spettacolo pirotecnico, diventando punto di ritrovo per famiglie, giovani e anziani. Un momento simbolico che, come da consuetudine, rappresenta il cuore della festa dedicata al santo protettore degli animali e delle campagne.

Lo spettacolo dei fuochi ha segnato il culmine della manifestazione, salutato da applausi e partecipazione, suggellando una giornata che ha visto, come ogni anno, una risposta positiva da parte della cittadinanza. Un segnale di come la festa di Sant’Antonio Abate continui a essere un appuntamento capace di unire devozione, tradizione e vita comunitaria.