Galbiate. Avviati i lavori di sostituzione della rete di acquedotto

Interventi in via Bertarelli e via Trento

L’investimento per le opere è di circa 120mila euro

GALBIATE – Nel Comune di Galbiate, lungo via Bertarelli e via Trento, sono stati avviati da Lario Reti Holding i lavori di sostituzione della rete di acquedotto. “L’intervento rientra nel piano di ammodernamento e mira a potenziare l’affidabilità del servizio, garantendo una distribuzione dell’acqua più sicura ed efficiente” spiegano da Lario Reti Holding.

Le opere prevedono l’installazione di circa 250 metri di una nuova condotta in PEAD (polietilene ad alta densità), che sarà collegata alla rete idrica esistente. La nuova tubazione partirà da Piazza Panzeri e si estenderà lungo via Bertarelli e via Trento, fino all’intersezione con via Campa e via Cologna.

“L’intervento include anche l’installazione di saracinesche di sezionamento, essenziali per una gestione idrica più efficiente – continuano da Lario Reti Holding – Contestualmente, saranno rinnovati gli allacciamenti delle utenze lungo le vie, con la posa dei contatori al limite della proprietà”.

L’investimento per le opere è di circa 120mila euro e il loro completamento è previsto entro i primi mesi del 2026. Il ripristino definitivo del manto stradale, che avverrà nella bella stagione, sarà effettuato dopo il naturale periodo di assestamento dell’asfalto.