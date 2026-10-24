Galbiate, Halloween alla scoperta dei pipistrelli con WWF Lecco

Sabato 31 ottobre, dalle 14.15 alle 17, Villa Bertarelli ospita “Natura da paura”, un pomeriggio di giochi e attività per bambini dai 7 ai 10 anni

GALBIATE – Un pomeriggio di giochi, attività e curiosità per scoprire il mondo dei pipistrelli e imparare a conoscere questi animali, spesso associati alla paura ma preziosi per l’equilibrio della natura. In occasione di Halloween, WWF Lecco, in collaborazione con il Parco Monte Barro, organizza “Natura da paura! Quando i pipistrelli diventano nostri amici e alleati preziosi”, un’iniziativa dedicata ai bambini dai 7 ai 10 anni, in programma sabato 31 ottobre, dalle 14.15 alle 17, a Villa Bertarelli, a Galbiate.

Attraverso giochi e attività, i piccoli partecipanti potranno avvicinarsi al mondo di questi mammiferi volanti, scoprirne le caratteristiche e le abitudini e comprenderne il ruolo negli ecosistemi. I pipistrelli, infatti, sono spesso protagonisti di leggende e falsi miti, ma rappresentano alleati importanti per la biodiversità.

L’iniziativa punta proprio a superare i pregiudizi legati a questi animali, trasformando la curiosità e il divertimento in un’occasione di educazione ambientale. Un modo per vivere l’atmosfera di Halloween da una prospettiva diversa, imparando a conoscere e rispettare anche quelle creature che, nell’immaginario comune, suscitano timore.

Nel corso del pomeriggio è prevista anche una merenda a chilometro zero, offerta dall’Azienda Agricola Conca Sandra di Perledo.

Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito wwf.lecco.it, contattare tramite WhatsApp il numero 0341 1716138 oppure scrivere all’indirizzo info@wwf.lecco.it.