Galbiate, il WWF Lecco festeggia dieci edizioni: bambini alla scoperta dei pipistrelli

L’iniziativa si è svolta a Villa Bertarelli

Attività educative, disegni e prodotti biologici a chilometro zero

GALBIATE – Dieci edizioni dedicate ai più piccoli e alla scoperta della natura. Il WWF Lecco ha festeggiato un traguardo speciale con la tradizionale giornata per bambini, organizzata a Villa Bertarelli, a Galbiate, sede del Parco Regionale Monte Barro. L’appuntamento, che si è svolto sabato, ha coinvolto i bambini della scuola primaria in un pomeriggio dedicato quest’anno al mondo dei pipistrelli, tra attività educative, giochi e momenti di condivisione.

La prima parte dell’iniziativa è stata pensata per superare i pregiudizi che ancora circondano questi piccoli mammiferi. Attraverso contributi audiovisivi e giochi a tema, i bambini hanno potuto conoscere meglio i pipistrelli e comprenderne l’importanza per l’equilibrio degli ecosistemi e la tutela della biodiversità. Quanto appreso è poi diventato spunto per un’attività di disegno creativo, che ha permesso ai partecipanti di rielaborare attraverso immagini le nuove conoscenze.

Spazio anche alla merenda, con una proposta a chilometro zero offerta dall’Azienda Agricola Conca di Perledo. Pane, miele, confetture e succhi di frutta, tutti prodotti biologici, hanno accompagnato una pausa particolarmente apprezzata dai bambini, tanto che sul tavolo non è rimasto praticamente nulla.

Al termine del pomeriggio, tutti i partecipanti hanno ricevuto materiali informativi del WWF e un attestato personalizzato di partecipazione, a ricordo della decima edizione.

Il WWF Lecco guarda già al prossimo appuntamento, in programma tra un paio di settimane sempre all’interno del Parco Monte Barro. La cornice sarà quella della Chiesa di San Michele, dove è prevista una serata dedicata all’incontro tra arte e scienza, con un percorso alla scoperta della natura notturna.

L’iniziativa, intitolata al fascino della vita dopo il tramonto, proporrà letture teatrali dalle atmosfere gotiche tra le mura della chiesa incompiuta e le sorgenti del bosco. Protagoniste saranno anche le piccole forme di vita del sottobosco, tra cui salamandre, gamberi e lombrichi. L’obiettivo è offrire un’occasione per esplorare la crisi ambientale e conoscere gli organismi che continuano a vivere e resistere in questi ambienti.

Le informazioni e le modalità di iscrizione gratuita sono disponibili sul sito ufficiale del WWF Lecco.