Galbiate, la tradizionale Trippata Alpina è un successo

GALBIATE – Si è svolta con successo la tradizionale “Trippata Alpina” del 5 Gennaio, presso la sede di Parco Marselli a Galbiate.

A partire dalle 18 ha cominciato a uscire dalla cucina la pietanza che è stata distribuita ad un centinaio di commensali che si sono turnati sui tavoli della sede Alpina oltre ad una cinquantina di porzioni da asporto .

Oltre la trippa si potevano degustare dei buonissimi “formaggini passati”, il tutto accompagnato da acqua, buon vino e soprattutto dal gioioso spirito Alpino.

Alla serata hanno partecipato il Sindaco di Galbiate Piergiovanni Montanelli con il Vicesindaco Maria Butti, e il Parroco don Erasmo.

Pienamente soddisfatto il Presidente del sodalizio, Roberto Tentori, che ha colto l’occasione per ricordare a tutti l’importante ricorrenza del centenario del Gruppo di Galbiate che si festeggerà nel prossimo mese di Luglio. Un ringraziamento particolare alle volontarie Alpine impegnate in cucina e a tutto il gruppo per questa bella tradizionale iniziativa.