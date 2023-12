Galbiate. “Lanternata di Natale” per la Scuola primaria ‘Don Milani’ di Sala

Dal giardino della scuola fino alle vie del paese, percorrendo tappe “inclusive”

Canti e scambi di auguri a chiudere la giornata di festa, inserita nel progetto ‘Alice in Wonderland – diritti in favola”

GALBIATE – Partirà dal giardino della Scuola primaria ‘Don Milani’ di Sala al Barro e proseguirà lungo le vie del paese la ‘Lanternata di Natale’ che chiuderà l’anno scolastico prima delle festività lunedì 18 dicembre, dove i piccoli alunni affronteranno i temi della diversità e dell’inclusione seguendo un percorso a tappe.

Poesie e messaggi di inclusione saranno recitati a ogni fermata. L’evento si concluderà poi in piazza della chiesa con canti e scambi di auguri. La scuola, unitamente all’Istituto comprensivo di Galbiate di cui fa parte, porterà avanti per tutto l’anno il progetto ‘Alice in Wonderland -diritti in favola’, che si sta occupando di trattare diversi diritti attraverso l’incontro con alcuni personaggi del noto racconto. L’ultimo il Cappellaio Matto, che ha permesso ai bambini di affrontare tematiche quali la diversità e l’inclusione durante il periodo natalizio, approfondimento che culminerà proprio con la ‘Lanternata di Natale’, prevista alle ore 17.00.

Le referenti di progetto Chiara Rota e Chiara Sessi, le insegnanti del plesso e i bambini vi invitano a partecipare numerosi. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a giovedì 21 dicembre.