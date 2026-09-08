Garbagnate Monastero, 260 mila euro per rinnovare la rete dell’acquedotto

Il cantiere interesserà Corso Europa e via Tregiorgio

La conclusione dei lavori è prevista entro novembre

GARBAGNATE MONASTERO – Un investimento da 260.000 euro per intervenire sulla rete dell’acquedotto e affrontare alcune delle criticità che negli anni hanno richiesto più volte interventi di riparazione. A Garbagnate Monastero sono iniziati i lavori di efficientamento e manutenzione straordinaria programmati e gestiti da Lario Reti Holding.

Il cantiere interesserà in particolare Corso Europa e via Tregiorgio, due tratti della rete di distribuzione nei quali sono state riscontrate problematiche legate alle frequenti perdite. L’obiettivo dell’intervento è la sostituzione delle tubazioni ammalorate, così da intervenire sulle cause delle criticità e rendere più efficiente la rete.

I lavori, avviati nella giornata di ieri, proseguiranno nei prossimi mesi. La conclusione dell’opera è programmata entro novembre.

Per quanto riguarda Corso Europa, il rifacimento della condotta si inserisce in un progetto di più ampio respiro. La sostituzione rientra infatti in un piano di medio termine per il rinnovo della rete, elaborato sulla base di specifici studi di modellazione idraulica. Le analisi sono state finalizzate a ottimizzare la gestione della pressione e della portata idrica nella zona.

L’intervento rappresenta quindi un tassello di un programma più strutturato di efficientamento della rete di distribuzione, con l’obiettivo di affrontare in maniera organica le problematiche esistenti.

Durante l’esecuzione delle opere, Lario Reti Holding monitorerà costantemente l’andamento dei cantieri. L’attenzione sarà rivolta anche alla viabilità, con l’obiettivo di contenere il più possibile i disagi, e alla continuità del servizio idrico per i cittadini.

Un intervento che, attraverso la sostituzione delle condotte più problematiche, punta dunque a migliorare la gestione della rete e a superare le criticità che hanno caratterizzato negli anni i tratti interessati dai lavori.