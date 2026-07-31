Garlate. Chiuso il parco di via Figina, danneggiato il cancello d’entrata

Al momento non si sa ancora come sia avvenuta la rottura del cancello

“Si stanno visionando le telecamere della zona per individuare i responsabili”

GARLATE – Nelle scorse ore è stato danneggiato il cancello d’entrata del parco di via Figina a Garlate. L’amministrazione ha fatto sapere nella tarda mattinata di oggi, venerdì, che il parco è stato chiuso per motivi di sicurezza.

Al momento non si sa ancora come sia avvenuta la rottura del cancello, anche se il comune di Garlate ha fatto sapere che sta lavorando per ricostruire l’accaduto: “Si stanno visionando le telecamere della zona per individuare i responsabili”