Garlate, strade più sicure con due nuovi attraversamenti luminosi

GARLATE – Nei giorni scorsi si è svolto il sopralluogo del personale della Regione Lombardia riguardante le opere necessarie alla riduzione dell’incidentalità stradale realizzate a Garlate con la realizzazione di due attraversamenti luminosi (che hanno avuto un finanziamento da parte della Regione Lombardia di circa 40 mila euro sulla base dello specifico bando Regionale).

“Gli attraversamenti sono localizzati all’altezza della nuova rotatoria e in prossimità di via Peschera. In questo periodo hanno avuto un buon funzionamento e non ci sono stati particolari problemi. Il sopralluogo ha dato esito positivo. Visto l’impatto positivo delle opere, il Comune di Garlate intende realizzare altri interventi di questo tipo in modo da rendere sicuri tutti gli attraversamenti della provinciale esistenti in Comune di Garlate. Ringraziamo la Regione Lombardia per l’opportunità concessaci” spiega Giuseppe Conti, Sindaco di Garlate.