Gattina gettata nella campana del vetro, oggi Glass è cresciuta e sta benissimo

La micina, salvata a Perledo dai Vigili del Fuoco quando aveva 20 giorni, sta bene e vive a Osnago

OSNAGO – La vicenda che aveva scosso la comunità di Perledo si chiude con un aggiornamento positivo. Glass, la gattina di appena 20 giorni trovata all’interno di una campana del vetro, oggi sta bene, è cresciuta e ha trovato una famiglia che se ne prende cura.

Il fatto risale alla serata di lunedì 2 settembre 2025, quando una residente, uscita per conferire il vetro in via per Esino, aveva udito dei miagolii provenire dalla campana del riciclo. La segnalazione aveva fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bellano. Utilizzando una termocamera, i pompieri avevano individuato un sacchetto in mezzo ai vetri rotti: all’interno c’era il gattino, gettato lì in condizioni estremamente pericolose. L’operazione di recupero era durata circa due ore.

Dopo il salvataggio, l’animale era stato affidato a un veterinario e successivamente preso in carico dai volontari dell’Associazione Zampamica2010 Odv, che ne hanno seguito le prime cure e la crescita. Nei giorni successivi, la storia aveva avuto un primo epilogo positivo con l’annuncio che la micina stava bene e aveva trovato casa.

Oggi arriva la conferma definitiva del lieto fine. Glass vive a Osnago, accolta da una famiglia che le garantisce attenzioni e stabilità. Una conclusione che ribalta l’esito di una vicenda nata da un gesto grave e ingiustificabile, e che restituisce alla cronaca locale una storia in cui, nonostante tutto, la cura e il rispetto per gli animali hanno avuto la meglio.