Gattino smarrito a Mandello: l’appello per ritrovare Mario

Ha un anno, una macchia scura sull’occhio ed è scomparso in zona Conad

“Ci tengo particolarmente a Mario, mi ricorda il mio defunto papà”

MANDELLO – Si chiama Mario, ha una macchia scura sull’occhio, ha un anno e da qualche giorno è scomparsa da casa, allontanandosi dalla padrona Chiara Poletti. L’appello ad aiutare a ritrovarlo arriva proprio da lei: “Per favore, chiunque l’abbia visto mi contatti urgentemente”.

Il cucciolo ha fatto perdere le sue tracce a Mandello tra Conad, via al Bellano e viale Fratelli Carlo ed Ercole Carcano, zona di residenza della proprietaria. “Quando usciva di solito rientrava sempre a casa. Ci tengo particolarmente a Mario non solo perché amo gli animali: è nato poco dopo la morte di mio papà, mi ricorda lui. Ho vissuto questa coincidenza come un segno, per questo voglio ritrovarlo”.

Chi avesse notizie può contattare Chiara al numero 3932774429.