Gemellaggio Dolzago-Cinisi. Prima visita ufficiale della delegazione siciliana

Tre giorni di incontri, scuole e comunità per celebrare legalità, partecipazione e scambio culturale

“Sono davvero soddisfatto di come stia evolvendo il cammino del gemellaggio”

DOLZAGO – Si è conclusa la prima esperienza di gemellaggio tra il Comune di Dolzago e il Comune di Cinisi, realtà siciliana legata alla memoria di Peppino Impastato. La delegazione guidata dalla sindaca Vera Abbate e dalla presidente del Consiglio comunale Antonella Candido è stata ospite a Dolzago dal 14 al 16 novembre, partecipando a un fitto programma di incontri con istituzioni, scuole, associazioni e cittadini, dedicato a legalità, partecipazione e scambio di buone pratiche.

“È stato un momento molto importante, bello, emozionante e inaspettato. Grazie di cuore a tutti voi” ha commentato la delegazione di Cinisi al termine dell’incontro con la scuola primaria, tappa centrale del percorso.

Il sindaco di Dolzago, Paolo Lanfranchi, ha sottolineato: “Sono state giornate intense ma estremamente arricchenti. Ho apprezzato soprattutto l’idea di sviluppare progetti a lunga scadenza, segno che questo gemellaggio avrà una vita duratura, fondandosi su uno scambio che va oltre la legalità, pur essendo stata proprio essa l’ispirazione iniziale che ha dato origine alla collaborazione tra i due enti. Questo nuovo legame emerge già nelle modalità di gestione della comunità, molto simili tra Dolzago e Cinisi, con amministratori e cittadini che si mettono in gioco per il bene comune, condividendo buone pratiche a beneficio reciproco”.

Inoltre, Lanfranchi ha aggiunto: “Sono davvero soddisfatto di come stia evolvendo il cammino del gemellaggio. Abbiamo ancora molti obiettivi da raggiungere, ma l’inizio è più che positivo. Un ringraziamento sincero va a tutti i volontari, alla scuola primaria e alla scuola dell’infanzia, che hanno creduto nel progetto. Una menzione speciale merita il gruppo alpini, che ha sostenuto economicamente la realizzazione del murales e che continua a essere in prima linea nelle iniziative di beneficenza e socialità del nostro territorio”.

L’Amministrazione comunale di Dolzago ringrazia sentitamente la delegazione di Cinisi, la comunità scolastica, le associazioni coinvolte, gli Alpini, i volontari e tutti coloro che hanno reso possibile il successo dell’iniziativa.