Giornata della Memoria e giorno del Ricordo: Molteno organizza una visita al memoriale e al Binario 21

L’Amministrazione comunale di Molteno organizza una visita guidata al memoriale della Shoah e al Binario 21 di Milano il 24 gennaio

Per partecipare è necessaria l’iscrizione entro sabato 10 gennaio

MOLTENO – In occasione del Giorno della Memoria (27 gennaio) e del Giorno del Ricordo (10 febbraio), il 24 gennaio ci sarà una visita guidata aperta a tutti al memoriale della Shoah e al Binario 21.

L’area dove sorge il Memoriale della Shoah di Milano era originariamente adibita alla movimentazione dei vagoni postali, e tra il 1943 e il 1945 fu il luogo da cui migliaia di persone furono deportate nei campi di sterminio. Tra tutti i luoghi che in Europa sono stati teatro delle deportazioni, oggi il Memoriale è il solo ad essere rimasto intatto. Visitarlo significa rendere omaggio alle vittime dello sterminio e impegnarsi per costruire un futuro di convivenza e civiltà.

La partenza verso Milano è fissata alle 13 dal parcheggio di Piazza Europa, di fronte al Municipio di Molteno; l’inizio della visita guidata è previsto per le 14.30. Il rientro a Molteno è previsto per le 17 / 17.30 circa.

Per partecipare è necessaria l’iscrizione, entro sabato 10 gennaio 2026, presso la Biblioteca civica di Molteno (biblioteca@comune.molteno.lc.it).

La quota relativa alla visita guidata è pari a 25 euro per adulti, 20 euro per studenti e over 65, 15 euro per bambini fino ai 5 anni, persone con disabilità e loro accompagnatori. La quota è comprensiva del trasporto.