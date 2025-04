Giornata per la Consapevolezza sull’Autismo, in 400 a Colico

Una bella giornata all’Agriturismo Open Cascina

Il prossimo appuntamento il 24 maggio a Lecco

COLICO – Domenica 6 aprile, l’Agriturismo Open Cascina ha accolto oltre 400 persone in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo. Un pomeriggio di festa, inclusione e comunità, pensato per adulti e bambini, promosso dagli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco insieme a Impresa Sociale Girasole, nell’ambito del progetto “Luoghi che diventano Ambienti”.

L’evento si è aperto con un momento istituzionale partecipato e ricco di contenuti, che ha visto gli interventi di Monica Gilardi, Sindaco di Colico, Emanuele Manzoni, Presidente della Conferenza dei Sindaci della provincia di Lecco, Roberta Rigamonti per Impresa Sociale Girasole, il dott. Ottaviano Martinelli, Direttore Dipartimento salute mentale e Neuropsichiatria dell’ASST di Lecco , Gabriella Del Nero, Presidente dell’Ambito territoriale di Bellano e Marta Corti, assistente sociale per l’Ambito di Bellano.

“Uno degli obiettivi del progetto Luoghi che diventano ambienti è stato quello di potenziare i contesti territoriali per renderli capaci di reinvestire le competenze delle persone fragili coinvolte e degli operatori sociali, al fine di creare opportunità adatte a tutti, spazi aperti a nuove interazioni, senso di appartenenza e legami comunitari”, ha sottolineato Gabriella Del Nero. “La direzione è stata quella di sviluppare percorsi innovativi di inclusione sociale attraverso una rigenerazione dei contesti, superando l’idea di luoghi esclusivi destinati alla fragilità.” Roberta Rigamonti responsabile dell’area disabilità dell’Impresa Sociale Girasole ha illustrato il lavoro di ideazione e coprogettazione con le realtà della cooperazione, dell’associazionismo e dei Servizi che ha permesso di moltiplicare idee ed energie, aprendo spazi di possibilità e protagonismo ai giovani con disabilità e di favorire proposte inclusive aperte a tutti. Durante il pomeriggio si sono alternate numerose attività gratuite, come laboratori di cucina, teatro, pet therapy con gli asini, letture animate, giochi della tradizione, dimostrazioni sportive e tanto altro, a cura delle tante realtà territoriali coinvolte: Coop. Larius, Quel Raglio del Lago di Como, Illumina di Blu Valsassina, Associazione Il Tarlo, Coop. Le Grigne, Coop. Le Betulle, Associazione TRAMM, Associazione Dinamic Karate Lecco, Coop. La Vecchia Quercia, CAI Strada Storta, Casa di Quartiere LaorcaLab, Autismo Lecco e la Libreria Mascari5.

“Questo progetto ha aperto la strada a futuri sviluppi, consolidando collaborazioni e creando una solida base per nuove iniziative. La rete creata nel corso del progetto è pronta per essere ampliata, con l’obiettivo di continuare a lavorare per valorizzare il territorio e promuovere sempre una maggiore inclusione”, ha commentato Marta Corti dell’Ambito di Bellano. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 24 maggio a Lecco, con un nuovo evento che continuerà a dare voce e spazio ai temi legati all’inclusione e alla partecipazione della comunità. Per informazioni e aggiornamenti è possibile visitare www.impresasocialegirasole.org oppure la pagina Facebook di Impresa Sociale Girasole.