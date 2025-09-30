Giornata “scapigliata” a Maggianico: visite, concerti e arte nelle ville Ponchielli e Gomes

Domenica 12 ottobre

L’ingresso è libero e le offerte saranno devolute al restauro di un quadro secentesco

MAGGIANICO – Dopo il grande successo dell’apertura estiva del parco e della villa Ponchielli di Maggianico, il Comune di Lecco propone una nuova occasione “scapigliata” per mostrare la splendida proprietà del Maestro Amilcare Ponchielli e i risultati degli ultimi restauri effettuati a Villa Gomes. Sarà una giornata dedicata alla cultura e alla storia locale, quella in programma domenica 12 ottobre, dalle 10:30 alle 17:00, per un evento all’insegna di musica, arte e restauri.

Anche in questa occasione saranno coinvolte le associazioni del Rione di Maggianico e della Città di Lecco, tra cui Circolo Figini, Comunità Pastorale Beato Serafino, Spring Run Lecco, Officina Gerenzone aps, Archive’s Heritage, Ordine dei Cavalieri di Parte Guelfa e Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia”. Già nella passata iniziativa, queste realtà avevano contribuito a far conoscere alla città la villeggiatura ponchielliana, occupandosi della pulizia e della cura di alcune aree del parco e delle sale terrene di villa Ponchielli. La giornata sarà aperta a tutti e arricchita da momenti musicali e “cammei” d’arte.

Villa Ponchielli sarà aperta in orario continuato dalle 10:30 alle 17:00, con gruppi di visita ogni mezz’ora (ultimo ingresso alle 16:30). I visitatori potranni seguire i racconti di alcuni “cantastorici” nel rustico con il laghetto, nella grotta “alla Ludwig” e nel salone della villa, eccezionalmente arricchito da opere inedite di artisti lecchesi, tra cui Andrea Fleissner, Carlo Pizzi, Paolo Solari e Orlando Sora. Il salone sarà allestito con arredi e abiti d’epoca, per far rivivere l’atmosfera vissuta dal Maestro Amilcare Ponchielli e dalla moglie Teresina Brambilla.

Villa Gomes, anch’essa aperta dalle 10:30 alle 17:00 (ultimo ingresso alle 16:30), offrirà l’occasione di ammirare i restauri recentemente completati, tra cui il salone, le statue del Guarany e il soffitto affrescato dello scalone. In concomitanza con i 40 anni della Scuola Civica di Musica “Giuseppe Zelioli”, la serra della villa ospiterà tre momenti musicali: alle 11:30 con organo e armonium con Massimo Borassi, alle 14:30 con il “Fluctus Guitar Duo” (Luca Bonsanto e Debora Riva) e alle 16:30 con pianoforte a quattro mani (Isabella Chiarotti e Margherita Santomassimo).

L’evento è aperto a tutti e non richiede prenotazione. Le libere offerte raccolte saranno devolute al restauro del quadro secentesco dell’Adorazione dei Pastori nella Parrocchiale di Maggianico, nella cappella dove nel 1886 fu battezzata Gioconda Amilcarina Ponchielli, figlia postuma del Maestro.

Una giornata dunque dedicata alla scoperta del patrimonio storico e artistico di Maggianico, tra note musicali, arte e memoria del celebre compositore lecchese.