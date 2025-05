Giornata “Verde Pulito” a Civate: impegno ambientale per gli studenti delle medie

I ragazzi hanno scoperto le piante spontanee e dell’orto, la loro coltura e gli utilizzi in cucina

La giornata si è conclusa con la grande pulizia del lago

CIVATE – Il progetto “Verde Pulito” che da anni il Comune di Civate propone alle scuole e al territorio per sensibilizzare sempre di più i cittadini sulle tematiche ambientali si è concluso sabato 10 maggio. La proposta nasce con l’obiettivo di sviluppare, a partire dai più giovani, un senso di responsabilità e di appartenenza per il luogo in cui si vive promuovendo in questo modo la formazione di una cultura e di una coscienza ambientale.

La rassegna consisteva in un percorso laboratoriale progettato e condotto dalla Coop Sociale Liberi Sogni rivolto agli alunni delle scuole medie di Civate. I ragazzi hanno scoperto le piante spontanee e dell’orto, la loro coltura e gli utilizzi in cucina nel corso della stroria. La proposta, non limitandosi solo alla giornata di pulizia del territorio, permette di compiere un’azione più incisiva sulle giovani generazioni.

Le classi 1A, 1B hanno partecipato ad un percorso di esplorazione dell’ambiente naturale, scoprendo le erbe spontanee nei prati e realizzando un erbario artistico. Successivamente hanno creato un modello di serra idroponica, utilizzando materiali di riciclo e scoprendo quali sono i vantaggi di questo tipo di coltura.

Le classi 2A e 2B hanno invece intervistato nonne e nonni della Casa del Cieco confrontando i cibi di ieri e di oggi, la stagionalità dei prodotti dell’orto e i loro utilizzi nella cucina di una volta.

Sabato 10 maggio gli studenti di elementari e medie, insieme ai loro genitori, hanno partecipato alla Giornata di Pulizia presentando alcuni laboratori sul tema del cibo sperimentati nei percorsi in classe. L’evento clou della giornata è stata sicuramente la raccolta di rifiuti lungo le sponde del lago, che ha permesso una pulizia profonda degli argini dello specchio d’acqua.