Gita al Castello Grinzane Cavour con il Comitato Gemellaggi di Abbadia

Una giornata tra storia, cultura e sapori delle Langhe

Iscrizioni entro il 21 ottobre. Il viaggio sarà confermato al raggiungimento di almeno 30 partecipanti per autobus.

ABBADIA LARIANA – Un viaggio storico ed enogastronimico nelle Langhe. È la proposta del Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana, che sabato 8 novembre porterà i partecipanti al Castello di Grinzane Cavour (CN), patrimonio Unesco e luogo simbolo della storia piemontese, legato indissolubilmente alla figura di Camillo Benso Conte di Cavour.

La giornata prevede la visita guidata alle sale storiche del maniero, al Museo delle Langhe e all’Enoteca Regionale Piemontese Cavour, seguita dal pranzo alla Trattoria del Castello con un menù tipico che spazia dal carpaccio di fassona al brasato al Barolo, fino ai dolci tradizionali come bunet e bavarese. È previsto anche un menù vegetariano su richiesta.

La partenza è fissata alle 6.45 da Largo dei Pini (retro Park Hotel) ad Abbadia, con rientro in serata entro le ore 20. La quota di partecipazione, che comprende viaggio in pullman, pedaggi, ingresso e visita guidata, oltre al pranzo, è di 84 euro per gli iscritti al Comitato, 89 euro per i non iscritti e 64 euro per i minori di 14 anni.

Le iscrizioni, che si chiuderanno il 21 ottobre, possono essere effettuate telefonando al numero 333 366 7771 (Sig.ra Laura) o scrivendo a comitato.gemellaggi.abbadialariana@hotmail.it. La gita sarà confermata con un minimo di 30 partecipanti per pullman.

Per quanto riguarda i rimborsi, è prevista la restituzione totale della quota in caso di annullamento del viaggio o di rinuncia entro il 21 ottobre. Per le cancellazioni successive saranno applicate trattenute progressive fino al 100% della quota.