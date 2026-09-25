Gli Alpini dell’Alto Lario a Vipiteno per il cambio al comando del 5° Reggimento

La delegazione di Colico ha partecipato alla cerimonia alla Caserma “Menini-De Caroli”

Il comando è passato dal colonnello Riccardo Venturini al colonnello Francesco Lamura

COLICO – Anche la Sezione Alpini “Alto Lario” di Colico ha preso parte alla cerimonia per il cambio al comando del 5° Reggimento Alpini, svoltasi il 25 settembre alla Caserma “Menini-De Caroli” di Vipiteno.

Nel corso della cerimonia il comando del Reggimento è passato dal colonnello Riccardo Venturini al colonnello Francesco Lamura, segnando così il passaggio di consegne alla guida dello storico reparto.

A rappresentare la Sezione ANA dell’Alto Lario era presente una delegazione guidata dal presidente Stefano Foschini, con il Vessillo sezionale e alcuni gagliardetti in rappresentanza dei Gruppi associati. Alla cerimonia ha partecipato anche il sindaco di Colico Monica Gilardi, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale.

Il cambio al vertice del 5° Reggimento era stato preceduto, poche settimane prima, da un momento di saluto proprio a Colico. Lo scorso 5 settembre, infatti, il colonnello Venturini aveva fatto visita alla sala consiliare del Comune, dove aveva portato i propri saluti ufficiali di fine mandato sia all’Amministrazione comunale sia alla Sezione ANA colichese.

Un passaggio che aveva ulteriormente sottolineato il rapporto costruito nel tempo tra il Reggimento e il territorio dell’Alto Lario.

La presenza della delegazione colichese a Vipiteno ha quindi rappresentato anche un segno di continuità in questo legame, accompagnando il saluto al comandante uscente e l’inizio del nuovo incarico del colonnello Lamura.