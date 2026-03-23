Gli studenti della S. Pellico esplorano l’Antartide… restando in classe

Un collegamento virtuale con la Base Concordia permette ai bambini di scoprire la vita e la scienza tra i ghiacci

Protagonisti lo station leader Gabriele Carugati e la ricercatrice Erika

LECCO – Un viaggio in Antartide… restando in classe. Venerdì 20 marzo, gli alunni delle classi seconda, quarta e quinta della Scuola Primaria S. Pellico hanno vissuto un’esperienza straordinaria, collegandosi in diretta con la Base Concordia, nel cuore dell’Antartide, a oltre 15.000 km di distanza.

Durante l’incontro virtuale, i bambini hanno incontrato il station leader Gabriele Carugati e la ricercatrice Erika, che li hanno guidati in un affascinante tour tra i ghiacci e le strutture della base, illustrando come si vive in un ambiente estremo, con temperature che raggiungono i -42°C.

Il percorso ha incluso la sala radio, le camere, le sale elettriche e meccaniche, e ha permesso agli studenti di scoprire come l’80% dei rifiuti venga riciclato grazie a sistemi avanzati, simili a quelli della Stazione Spaziale Internazionale, frutto della collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea.

Grande curiosità ha suscitato la dimostrazione in diretta all’esterno, dove il vapore del respiro si congela immediatamente nell’aria gelida. I bambini hanno potuto conoscere anche la cucina e la dispensa, fondamentali per garantire scorte alimentari per otto mesi di isolamento, e le piccole coltivazioni di insalata, un vero angolo verde tra i ghiacci.

Non sono mancati gli spazi per il tempo libero, come la sala cinema e la palestra, e il piccolo ospedale della base, dove ciascun membro del team può contribuire al bisogno, anche in ruoli non tradizionali. L’incontro si è concluso con un vivace momento di domande e risposte, tra entusiasmo, stupore e curiosità.

Il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide è finanziato dal MUR e coordinato scientificamente dal CNR, con il supporto dell’ENEA e dell’OGS per la gestione tecnica e scientifica delle basi e della nave rompighiaccio Laura Bassi.

Un’esperienza unica che ha permesso agli studenti di esplorare il mondo della ricerca scientifica e la resilienza della natura, senza muoversi dalla propria aula.