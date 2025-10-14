Grande festa a Villa Greppi per i 20 anni della cooperativa Paso

La festa per i 20 anni della cooperativa Paso è andata in scena sabato a Villa Greppi

Una solida realtà del territorio che ha fatto sue le sfide relative a impegno sociale, inclusione lavorativa e welfare territoriale

MONTICELLO BRIANZA – Vent’anni di impegno sociale, inclusione lavorativa e costruzione di welfare territoriale. Li ha festeggiati sabato scorso, 12 ottobre, tra le sale e il parco di Villa Greppi, la Cooperativa Paso, solida realtà del territorio che conta qualcosa come 78 dipendenti, 15 tirocinanti e 21 volontari.

Un compleanno speciale, festeggiato con un viaggio collettivo attraverso due decenni di storie e persone, parole, immagini, suoni e gesti per raccontare l’impegno di una comunità.

“Vent’anni significano un lungo percorso, tanta fatica, ma anche grandi soddisfazioni”, ha dichiarato Raffaele Pirovano, presidente della cooperativa.

“Essere protagonisti di un welfare territoriale davvero inclusivo è la missione che ci siamo dati. Per questo abbiamo voluto festeggiare ascoltando gli altri, attraverso un percorso sensoriale che coinvolgesse tutti i sensi”.

La giornata si è aperta con un primo tavolo di confronto, dedicato al mondo dell’impresa, che ha visto la partecipazione di Livio Lamparelli (Technoprobe), Sonia Fulgoni (Fomas Group), Paolo Lolli Ceroni (Novatex Italia), Giacomo Riva (ElettroAdda Spa) e Margherita Rigamonti (Pozzi Arturo Spa).

Cinque testimonianze che hanno raccontato come la collaborazione con Paso abbia portato nelle aziende orti sociali, ciclofficine, sartorie e apiari, generando valore economico, umano e sociale.

“Abbiamo iniziato con l’Orto Sociale e oggi gestiamo insieme il servizio di noleggio e riparazione biciclette alla stazione di Cernusco-Merate, dove lavorano quattro ragazzi con disabilità. È un progetto reale, di valore umano e professionale”, ha raccontato Livio Lamparelli (Technoprobe).

“Nel progetto Bees for Future, con Fomas Group, la disabilità genera valore anche fuori dall’azienda. I nostri dipendenti prenotano la verdura e il miele prodotti: è un’integrazione vera, non solo simbolica”, ha aggiunto Sonia Fulgoni (Fomas Group).

Il secondo tavolo ha invece allargato lo sguardo al ruolo della cooperativa nel sistema del welfare territoriale, con la presenza di Gabriele Marinoni (Confcooperative dell’Adda), Paolo Dell’Oro (Fondazione Comunitaria del Lecchese), Lorenzo Guerra (Consorzio Consolida), Donatella Barberis (Ambito Territoriale di Merate), Chiara Tenzi (Mestieri Lombardia) e Giuseppina Gernone Lambri (Autismo Lecco ODV).

“Avere una cooperativa come Paso nella propria compagine vuol dire tanto. Paso è giovane anche dentro: per capacità innovativa, attenzione ai giovani del territorio e sensibilità verso l’inclusione”, ha sottolineato Marinoni.

Nel pomeriggio, Villa Greppi si è animata di voci, profumi e colori con i laboratori creativi – dall’upcycling con Aracne e La Ciclo BinarioVivo, al fumetto, dal tattoo al podcast e all’agricoltura sociale – che hanno raccontato un frammento del mondo Paso.

Per tutta la giornata è rimasta allestita la mostra fotografica “Dentro i volti, oltre i luoghi” per raccontare volti, gesti e spazi che ogni giorno diventano lavoro, inclusione, comunità.

Al calare del sole, sul palco sono salite Le Mine Vaganti, mentre nell’aria si diffondevano i profumi dell’aperitivo curato da Agribar Binariovivo, altro progetto firmato Paso.

Il brindisi e il taglio della torta hanno suggellato il momento clou della festa, prima che Dj Ferri trasformasse il palco in una pista di ballo.

“Ci sono stati momenti difficili, cambiamenti e sfide – ha ricordato Pirovano – ma la capacità di guardare sempre un passo avanti, un po’ oltre, è ciò che ci ha permesso di arrivare fin qui”.

GALLERIA FOTOGRAFICA