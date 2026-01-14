Greppi Days, la scuola si racconta: al via il diario di bordo degli studenti

Da oggi Lecco Notizie ospiterà, fino al 20 gennaio, la rubrica Greppi Days

Una settimana speciale in cui la normale attività didattica sarà rivoluzionata da incontri e approfondimenti con esperti e docenti

MONTICELLO BRIANZA – Da oggi, mercoledì 14 gennaio, Lecco Notizie ospiterà la rubrica Greppi Days, volta a documentare le iniziative messe in campo all’istituto superiore Greppi di Monticello dal 14 al 20 gennaio, settimana in cui l’attività didattica verrà rivoluzionata per dare spazio a giorni, i Greppi Days appunto, intensi e ricchi di collaborazioni, durante i quali i docenti ed esperti esterni proporranno vari approfondimenti.

La rubrica sarà tenuta dagli stessi studenti, precisamente quelli del gruppo Media, a cui spetterà il compito di indossare i panni dei reporter per documentare e trasmettere tutto ciò che avverrà a scuola durante la settimana.

Un’esperienza intensa e stimolante che Lecco Notizie è lieta di ospitare sulle proprie pagine.

Ecco il primo contributo

Superato lo scoglio dei famigerati scrutini e prima di ripartire a pieno ritmo con il “pentasemestre”, l’Istituto Greppi cambia veste. Parte oggi, infatti, la settimana di

sospensione didattica, un appuntamento consolidato che ogni anno si rinnova, in

questo momento proprio a partire dal nome: nascono i Greppi Days.

Non si tratta di una semplice pausa dalle lezioni, ma di un ambizioso progetto, curato da una commissione dedicata, che ha lavorato mesi per coordinare orari,

ospiti esterni e attività. “Il programma dei Greppi Days – afferma il dirigente

scolastico Dario Maria Crippa – è un delicato equilibrio tra dovere e passione: da un lato i corsi di recupero, essenziali per colmare lacune e ripartire con basi solide; dall’altro una vasta offerta di laboratori di approfondimento, attività legate

all’alternanza scuola-lavoro e spazi di libera espressione”.

Ad animare i corridoi saranno docenti, esperti esterni e gli studenti stessi,

protagonisti attivi nella gestione di attività che mettono al centro il talento e la

curiosità.

Come si diceva, un’esperienza che consolida un percorso già avviato con

successo; per chi volesse, è possibile consultare il reportage dello scorso anno a

questo link: https://lecconotizie.com/societa/merate-societa/alla-settimana-del-

successo-formativo-del-greppi-si-parla-di-guerra-tra-ieri-e-oggi/

Tra le novità di quest’anno vi è anche il Gruppo Media. Una squadra

composta da docenti e studenti che indosseranno i panni dei reporter per

documentare e trasmettere tutto ciò che avverrà durante la settimana. L’obiettivo è

trasformare la scuola in un cantiere aperto, capace di raccontarsi anche a chi le aule

le ha frequentate molto tempo fa, offrendo un’immagine della vita scolastica più

concreta, chiara e, soprattutto, viva.

Questo racconto quotidiano non rimarrà confinato tra le mura dell’Istituto, ma

troverà spazio nel cuore dell’informazione locale. Infatti, grazie alla generosa

disponibilità di Noemi D’Angelo – che da anni segue con dedizione il territorio e la

nostra scuola – e del direttore Lorenzo Colombo, che hanno accolto con

entusiasmo l’idea, inizia oggi una serie di cinque articoli firmati dai nostri studenti.

I pezzi confluiranno nella rubrica Greppi Days, un viaggio a tappe per far

conoscere da vicino l’energia e l’impegno dei nostri ragazzi.

Mancano solo i lettori: speriamo di trovarne molti tra i tanti affezionati di

LeccoNotizie, pronti a scoprire una scuola che non smette mai di innovare.

Le docenti referenti del Gruppo Media,

Francesca Maggioni e Francesca Corbetta